Cамая популярная соцсеть в Азербайджане

В августе 2025 года Instagram укрепил позиции на рынке социальных медиа Азербайджана, заняв 42,7% доли на всех платформах — компьютерах, смартфонах и планшетах. Об этом сообщается в отчете Statcounter.

В июле показатель составлял 34,01%, а год назад — 25,49%. Таким образом, за месяц прирост составил 8,69 процентных пункта, а в годовом выражении — 17,21.

Facebook, занимающий второе место, показал падение: его доля снизилась до 30,76% против 31,73% месяцем ранее и 43,8% год назад.

YouTube удерживает третью позицию с результатом 10,27%. Несмотря на рост за год на 2,2 процентных пункта, за последний месяц показатель сократился на 5,04 пункта. При этом падение продолжается третий месяц подряд, совокупное снижение достигло 72%.

Социальная сеть X (бывший Twitter) укрепила свои позиции, прибавив 0,1 пункта за месяц и 1,3 — за год, доведя долю до 7,2%.

Замыкает топ-5 Pinterest с 6,15% рынка. Однако показатели платформы продолжают снижаться: за месяц — минус 0,91 пункта, за год — минус 6,28.