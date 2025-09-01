USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Новость дня
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Пезешкиан дал обещание Путину

видео; обновлено 18:15
18:15 888

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что взял под свой личный контроль устранение всех барьеров и препятствий на пути расширения сотрудничества с Москвой и выполнения всех договоренностей.

«Я лично взял под контроль реализацию всех достигнутых договоренностей между нашими странами и приложу максимум усилий для устранения всяческих препятствий на этом пути», - сказал Пезешкиан.

*** 17:40

Президент России Владимир Путин провел на полях ШОС встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом.

Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 191
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 4713
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 1696
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 1632
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 2199
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
16:39 1711
Эрдоган жестко прошелся по ООН
Эрдоган жестко прошелся по ООН
16:07 2455
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 5081
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:48
16:48 5884
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 7070
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 604

ЭТО ВАЖНО

Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 191
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 4713
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 1696
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 1632
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 2199
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
16:39 1711
Эрдоган жестко прошелся по ООН
Эрдоган жестко прошелся по ООН
16:07 2455
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 5081
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:48
16:48 5884
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 7070
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 604
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться