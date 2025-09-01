Пезешкиан дал обещание Путину

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, что взял под свой личный контроль устранение всех барьеров и препятствий на пути расширения сотрудничества с Москвой и выполнения всех договоренностей.
«Я лично взял под контроль реализацию всех достигнутых договоренностей между нашими странами и приложу максимум усилий для устранения всяческих препятствий на этом пути», - сказал Пезешкиан.
*** 17:40
Президент России Владимир Путин провел на полях ШОС встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом.
September 1, 2025