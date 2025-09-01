USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

НАТО развернула новый штаб у границ России

Штаб регионального командования сухопутных войск НАТО начал работу 1 сентября в финском городе Миккели, где он действует совместно со штабом Сухопутных войск Финляндии. Об этом сообщает финское Министерство обороны.

Миккели расположен примерно в 140 километрах от российской границы и в 304 километрах от Санкт-Петербурга. На первом этапе в штабе будут задействованы около десяти специалистов, а в ближайшие годы их число планируется увеличить примерно до 50 человек. Командный состав сформируют представители стран-членов НАТО, включая Финляндию.

Основные задачи штаба включают руководство сухопутными силами НАТО и координацию действий национальных армий в северном регионе, в том числе планирование, подготовку и проведение совместных учений, отмечается в заявлении ведомства.

Решение о размещении регионального командования НАТО в Миккели было принято министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом в августе 2025 года. В 2024 году город был выбран для размещения базы НАТО.

Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 193
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 4717
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 1703
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 1636
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 2203
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
16:39 1713
Эрдоган жестко прошелся по ООН
Эрдоган жестко прошелся по ООН
16:07 2457
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 5084
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:48
16:48 5887
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 7070
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 604

