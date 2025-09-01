НАТО развернула новый штаб у границ России

Штаб регионального командования сухопутных войск НАТО начал работу 1 сентября в финском городе Миккели, где он действует совместно со штабом Сухопутных войск Финляндии. Об этом сообщает финское Министерство обороны.

Миккели расположен примерно в 140 километрах от российской границы и в 304 километрах от Санкт-Петербурга. На первом этапе в штабе будут задействованы около десяти специалистов, а в ближайшие годы их число планируется увеличить примерно до 50 человек. Командный состав сформируют представители стран-членов НАТО, включая Финляндию.

Основные задачи штаба включают руководство сухопутными силами НАТО и координацию действий национальных армий в северном регионе, в том числе планирование, подготовку и проведение совместных учений, отмечается в заявлении ведомства.

Решение о размещении регионального командования НАТО в Миккели было принято министром обороны Финляндии Антти Хяккяненом в августе 2025 года. В 2024 году город был выбран для размещения базы НАТО.