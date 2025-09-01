Пашинян о договоренности с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что достигнутые в Вашингтоне договоренности между Арменией и Азербайджаном открывают новую страницу в отношениях двух стран и окажут влияние на весь регион. Об этом он сказал на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине.
«8 августа в Вашингтоне при поддержке президента США Дональда Трампа мы вместе с президентом Азербайджана подписали мирную декларацию. Таким образом, между Арменией и Азербайджаном установился мир. Это исторический поворот, который окажет гораздо более широкое влияние на регион», — подчеркнул он.
По словам премьера, на повестке дня стоят вопросы открытия транспортных коммуникаций, суверенитета и юрисдикции, что принесет как внутренние, так и международные выгоды.
«Хочу подчеркнуть, что в мирной декларации, принятой лидерами Армении и Азербайджана, согласована определенная терминология, которая будет способствовать созданию конструктивной атмосферы и реализации дальнейшей работы. Республика Армения и Соединенные Штаты Америки реализуют инвестиционную программу в сфере коммуникаций под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (Зангезурский коридор - ред.). Эта программа будет развиваться и привлекать инвестиции», — добавил Пашинян.
*** 17:56
Армения привержена достигнутым в США договоренностям с Азербайджаном и полна решимости быстро их реализовать. Об этом на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Хочу подтвердить приверженность Республики Армения достигнутым договоренностям, и мы полны решимости реализовать их в кратчайшие сроки. В результате всего этого не только откроется сообщение между Арменией и Азербайджаном на внутригосударственном, двустороннем и международном уровне, но и будут созданы новые логистические возможности для всех государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, включая наших соседей и ближайших соседей Азербайджана», - сказал премьер.