Пашинян о договоренности с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что достигнутые в Вашингтоне договоренности между Арменией и Азербайджаном открывают новую страницу в отношениях двух стран и окажут влияние на весь регион. Об этом он сказал на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине.

«8 августа в Вашингтоне при поддержке президента США Дональда Трампа мы вместе с президентом Азербайджана подписали мирную декларацию. Таким образом, между Арменией и Азербайджаном установился мир. Это исторический поворот, который окажет гораздо более широкое влияние на регион», — подчеркнул он.

По словам премьера, на повестке дня стоят вопросы открытия транспортных коммуникаций, суверенитета и юрисдикции, что принесет как внутренние, так и международные выгоды.

«Хочу подчеркнуть, что в мирной декларации, принятой лидерами Армении и Азербайджана, согласована определенная терминология, которая будет способствовать созданию конструктивной атмосферы и реализации дальнейшей работы. Республика Армения и Соединенные Штаты Америки реализуют инвестиционную программу в сфере коммуникаций под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (Зангезурский коридор - ред.). Эта программа будет развиваться и привлекать инвестиции», — добавил Пашинян.