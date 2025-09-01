USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Пашинян о договоренности с Азербайджаном

обновлено 18:24
18:24 1247

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что достигнутые в Вашингтоне договоренности между Арменией и Азербайджаном открывают новую страницу в отношениях двух стран и окажут влияние на весь регион. Об этом он сказал на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине.

«8 августа в Вашингтоне при поддержке президента США Дональда Трампа мы вместе с президентом Азербайджана подписали мирную декларацию. Таким образом, между Арменией и Азербайджаном установился мир. Это исторический поворот, который окажет гораздо более широкое влияние на регион», — подчеркнул он.

По словам премьера, на повестке дня стоят вопросы открытия транспортных коммуникаций, суверенитета и юрисдикции, что принесет как внутренние, так и международные выгоды.

«Хочу подчеркнуть, что в мирной декларации, принятой лидерами Армении и Азербайджана, согласована определенная терминология, которая будет способствовать созданию конструктивной атмосферы и реализации дальнейшей работы. Республика Армения и Соединенные Штаты Америки реализуют инвестиционную программу в сфере коммуникаций под названием «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (Зангезурский коридор - ред.). Эта программа будет развиваться и привлекать инвестиции», — добавил Пашинян.

*** 17:56

Армения привержена достигнутым в США договоренностям с Азербайджаном и полна решимости быстро их реализовать. Об этом на саммите ШОС+ в китайском Тяньцзине заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Хочу подтвердить приверженность Республики Армения достигнутым договоренностям, и мы полны решимости реализовать их в кратчайшие сроки. В результате всего этого не только откроется сообщение между Арменией и Азербайджаном на внутригосударственном, двустороннем и международном уровне, но и будут созданы новые логистические возможности для всех государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, включая наших соседей и ближайших соседей Азербайджана», - сказал премьер.

Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 194
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 4717
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 1708
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 1637
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 2206
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
16:39 1714
Эрдоган жестко прошелся по ООН
Эрдоган жестко прошелся по ООН
16:07 2458
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 5085
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:48
16:48 5890
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 7070
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 604

