Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о своей смерти, заявив, что чувствует себя прекрасно.

«Никогда в жизни не чувствовал себя лучше», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

29 августа в социальных сетях начали активно распространяться слухи о том, что Трамп якобы не появлялся на публике два дня. Журнал Newsweek сообщил, что хэштег #whereistrump поднялся на шестую строчку по популярности в Х (бывшая Twitter), а чат-бот на основе ИИ Grok зафиксировал более 1,3 млн взаимодействий пользователей с постами о предполагаемой смерти американского лидера.