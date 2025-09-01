USD 1.7000
Украинская армия творит чудеса: русские отступают
Украинская армия творит чудеса: русские отступают

Трамп прокомментировал слухи о своей смерти

18:06 504

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившиеся в Сети сообщения о своей смерти, заявив, что чувствует себя прекрасно.

«Никогда в жизни не чувствовал себя лучше», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

29 августа в социальных сетях начали активно распространяться слухи о том, что Трамп якобы не появлялся на публике два дня. Журнал Newsweek сообщил, что хэштег #whereistrump поднялся на шестую строчку по популярности в Х (бывшая Twitter), а чат-бот на основе ИИ Grok зафиксировал более 1,3 млн взаимодействий пользователей с постами о предполагаемой смерти американского лидера.

Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 195
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 4718
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 1714
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 1638
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 2209
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
Похитивший маленькую девочку Омаров получил 12 лет колонии
16:39 1716
Эрдоган жестко прошелся по ООН
Эрдоган жестко прошелся по ООН
16:07 2458
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля
Отключили навигацию самолету главы Еврокомиссии. Реакция Кремля обновлено 15:52
15:52 5088
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена обновлено 16:48
16:48 5891
Алиев: Индия мстит Азербайджану
Алиев: Индия мстит Азербайджану
12:44 7070
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
Новая лига и новые идеи Федерации баскетбола Азербайджана
15:59 604

