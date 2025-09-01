Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo

В Анкаре прошли соревнования по велоспорту Gran Fondo Başkent, на которых Азербайджан представляла член Общественного объединения молодых велосипедистов-профессионалов Наталья Валлек. Она стала абсолютным победителем велогонки, оказавшись первой спортсменкой в истории Азербайджана, выигравшей на турнире мировой серии Gran Fondo.

Азербайджан в столице Турции под руководством тренера Мусы Микаилзаде также представляли Вугар Салахов и Голамреза Джамфарсади. Салахов занял 12-е место в возрастной категории 40-44 года, а Джамфарсади - 6-е среди спортсменов старше 55 лет.

Наталья первой приехала к финишу, преодолев 91 км на сложной горной дистанции.

Всего в Gran Fondo Başkent приняли участие около 1000 велосипедистов.

Азербайджанские спортсмены планируют в этом году принять участие еще в нескольких соревнованиях этой серии.

Gran Fondo - вид шоссейной велогонки на длинные дистанции, зародившийся в Италии в 1970 году. Соревнования представляют собой гонки с индивидуальным хронометражем и призами для самых быстрых спортсменов в каждой возрастной категории. Формат позволяет участвовать гонщикам любого уровня.

Международный союз велосипедистов организует мировую серию Gran Fondo с 2011 года.