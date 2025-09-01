USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Путин и Трамп не согласовали встречу с Зеленским

18:35 1325

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп не достигли договоренностей о встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским ни в двустороннем, ни в трехстороннем формате. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Договоренности между Путиным и Трампом о встрече президента России с президентом Украины или о трехсторонней встрече не было», — подчеркнул он.

По словам Ушакова, во время переговоров на Аляске Путин и Трамп лишь обсудили, «как действовать дальше» в контексте российско-украинского конфликта.

Он уточнил, что идея повышения уровня делегаций России и Украины действительно затрагивалась в ходе саммита в Анкоридже, однако конкретных предложений пока не поступало.

Ушаков добавил, что Владимир Путин на полях саммита ШОС проинформировал зарубежных коллег об итогах встречи с Трампом.

«В кулуарах российско-украинский конфликт, естественно, обсуждался. Президент РФ об этом как раз разговаривал со многими коллегами, в том числе с председателем Си Цзиньпином и, естественно, с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Так что без Украины не обошлось», — отметил помощник президента.

