Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль

кипящий котел - Ближний Восток
Джемаль Бустани, автор haqqin.az, Бейрут
18:33 1873

Как сообщал ранее haqqin.az, в Сане сегодня состоялись массовые похороны премьер-министра хуситов Ахмеда ар-Рахави и группы министров, погибших на прошлой неделе в ходе атаки израильских ВВС.

На площади Ас-Сабаин были выставлены двенадцать гробов, вынесенных затем в многотысячное шествие, больше напоминавшее военный парад, чем траурную церемонию. Толпы скандировали лозунг «Смерть Израилю!», демонстрируя, что гибель руководителей не ослабила, а, скорее, усилила мобилизационный настрой движения.

Хуситы давно превратили площадь Ас-Сабаин в символическую арену политической демонстрации: каждую неделю здесь проходят акции с лозунгами против Израиля и США, увязываемые с войной в Газе. С осени прошлого года организация ведет ракетно-дроновую кампанию против Израиля и параллельно пытается блокировать судоходство в Красном море, атакуя торговые суда.

Новый глава правительства хуситов Мухаммед Муфтах, выступая перед началом похорон, заявил, что гибель министров не повлияет на курс движения.

«Израильский враг считает, что его преступление заставит нас отступить, - сказал Муфтах. - Но мы говорим: унижение исключено. Мы готовы пожертвовать собой и выполнить свой долг. Газе мы говорим: ты не одинока».

В ливанской газете «Аль-Ахбар», близкой к «Хезболле» и проиранскому лагерю, было опубликовано предупреждение: йеменское общество ждет «широкого ответа» на произошедшее. В материале утверждается, что готовятся «качественные и болезненные операции», которые могут затронуть важнейшие государственные объекты Израиля. Среди прочего источники намекнули, что «дом Нетаньяху перестанет быть безопасным местом».

Власти Израиля всерьез восприняли эти угрозы: накануне в секретном бункере состоялось заседание правительства.

С осени прошлого года организация ведет ракетно-дроновую кампанию против Израиля и параллельно пытается блокировать судоходство в Красном море, атакуя торговые суда

Тем временем хуситы подтвердили новую атаку в Красном море. Их официальный представитель Яхья Сарие объявил о запуске баллистической ракеты по «сионистскому нефтяному судну». По данным западных источников, речь шла о судне под либерийским флагом, находящемся в собственности израильской компании. Однако капитан судна сообщил лишь о «всплеске воды» рядом с корпусом. Экипаж не пострадал, и корабль продолжил движение.

На фоне этих событий хуситы усилили давление и внутри Йемена. Вчера они ворвались в учреждения ООН в Сане и Ходейде, арестовав не менее одиннадцати сотрудников. Спецпосланник ООН Ханс Грундберг осудил «новую волну произвольных арестов» и напомнил, что за последний год хуситы неоднократно задерживали представителей международных гуманитарных организаций.

Таким образом, похороны в Сане превратились в демонстрацию силы, в которой траур слился с мобилизацией и угрозами. Хуситы показывают, что даже после потери ключевых фигур их политическая машина продолжает работать, а риторика и действия направлены на расширение конфликта — как в региональном масштабе, так и внутри самого Йемена.

