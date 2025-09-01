Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль

Как сообщал ранее haqqin.az, в Сане сегодня состоялись массовые похороны премьер-министра хуситов Ахмеда ар-Рахави и группы министров, погибших на прошлой неделе в ходе атаки израильских ВВС. На площади Ас-Сабаин были выставлены двенадцать гробов, вынесенных затем в многотысячное шествие, больше напоминавшее военный парад, чем траурную церемонию. Толпы скандировали лозунг «Смерть Израилю!», демонстрируя, что гибель руководителей не ослабила, а, скорее, усилила мобилизационный настрой движения. Хуситы давно превратили площадь Ас-Сабаин в символическую арену политической демонстрации: каждую неделю здесь проходят акции с лозунгами против Израиля и США, увязываемые с войной в Газе. С осени прошлого года организация ведет ракетно-дроновую кампанию против Израиля и параллельно пытается блокировать судоходство в Красном море, атакуя торговые суда.

Новый глава правительства хуситов Мухаммед Муфтах, выступая перед началом похорон, заявил, что гибель министров не повлияет на курс движения. «Израильский враг считает, что его преступление заставит нас отступить, - сказал Муфтах. - Но мы говорим: унижение исключено. Мы готовы пожертвовать собой и выполнить свой долг. Газе мы говорим: ты не одинока». В ливанской газете «Аль-Ахбар», близкой к «Хезболле» и проиранскому лагерю, было опубликовано предупреждение: йеменское общество ждет «широкого ответа» на произошедшее. В материале утверждается, что готовятся «качественные и болезненные операции», которые могут затронуть важнейшие государственные объекты Израиля. Среди прочего источники намекнули, что «дом Нетаньяху перестанет быть безопасным местом». Власти Израиля всерьез восприняли эти угрозы: накануне в секретном бункере состоялось заседание правительства.