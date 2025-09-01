Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла

USD 1.7000
Айдын Керимов, автор haqqin.az
18:49 2659

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен летела из Варшавы в Пловдив, чтобы встретиться с премьер-министром Болгарии Росеном Желязковым и посетить завод боеприпасов. Рейс выглядел рутинным — еще одна остановка в туре по странам восточного фланга ЕС, в ходе которого обсуждается наращивание оборонной промышленности Евросоюза на фоне войны России против Украины.

Однако на глиссаде к пловдивскому аэропорту внезапно «ослеп прибор»: навигационные системы отказали, и экипаж в течение часа кружил над аэродромом, прежде чем посадить самолет вручную — по бумажным картам и радиомаякам.

В Брюсселе и Софии указывают на российский след; в Москве это отрицают

После приземления болгарские диспетчеры подтвердили: это был не технический сбой, а глушение спутниковой навигации. Все чаще к нему добавляется и «спуфинг» — подмена координат. В Брюсселе и Софии указывают на российский след; в Москве это отрицают. По данным лондонской Financial Times, инцидент стал наглядным подтверждением тревожного тренда последних лет: пилотам все чаще приходится сталкиваться с масштабными помехами в Восточной Европе и над Балтийским морем — от «глухих зон» до подмены сигнала. В тот день в Пловдиве «потухла» целая зона GPS, фактически лишив борт электронных подсказок на этапе, где цена малейшей ошибки критична.

Европейские регуляторы предупреждают: практика, традиционно использовавшаяся военными для защиты секретных объектов, все чаще применяется для давления на гражданскую инфраструктуру. Под удар попадают не только самолеты — страдают морские перевозки и сервисы, завязанные на точное позиционирование. Мониторинг частот, публикуемый коммерческими спутниковыми компаниями, фиксирует всплески глушения и спуфинга на огромной дуге от Калининграда до Черного моря.

Associated Press и Bloomberg уточняют: Европейская комиссия рассматривает инцидент как «преднамеренное вмешательство», болгарские власти назвали его «явным». Это подчеркивает и контекст визита фон дер Ляйен — укрепление оборонного кластера ЕС, в рамках которого Болгария остается ключевым поставщиком вооружений Украине — от советской техники в первые месяцы войны до современных систем артиллерии и боеприпасов. Попытка «ослепить» самолет с первым лицом исполнительной власти Европейского союза стала демонстрацией его уязвимости: недорогая радиоэлектронная атака превращает любой перелет в игру на выживание.

Европейские регуляторы предупреждают: практика, традиционно использовавшаяся военными для защиты секретных объектов, все чаще применяется для давления на гражданскую инфраструктуру

Чтобы понять масштаб угрозы, достаточно представить, что происходит в такие минуты в кабине пилота авиалайнера. Глушение GPS означает, что мощный радиосигнал перекрывает спутниковый и навигационные системы внезапно теряют точность: карты «зависают», с дисплеев исчезают курс и скорость, автоматика перестает подсказывать маршрут. Спуфинг еще опаснее: система показывает мнимое местоположение и создает иллюзию нормальной работы, тогда как самолет уводится в сторону. Экипаж вынужден мгновенно переходить на ручное управление, опираясь на радиомаяки и бумажные карты. Подобные ситуации особенно рискованны при посадке, где даже небольшая ошибка может привести к катастрофе.

С 2022 года такие атаки все чаще фиксируются на Балтике, Черном море и вдоль восточного фланга НАТО. Главные фигуранты — государства, активно использующие средства радиоэлектронной борьбы – Россия и Иран.

Европейские авиационные власти требуют от экипажей готовности к подобным сценариям: аэропорты восточного фланга вводят резервные схемы посадки без GPS, пилоты обязаны иметь бумажные карты и тренироваться в «темных» заходах, а Евросоюз разрабатывает стандарты устойчивости навигации к электронным атакам.

Аэропорты восточного фланга вводят резервные схемы посадки без GPS, пилоты обязаны иметь бумажные карты и тренироваться в «темных» заходах

Для экипажа фон дер Ляйен этот эпизод завершился учебным примером, но для Европы он стал сигналом тревоги: электронная война больше не «где-то на фронте», она вторгается в гражданское небо и проверяет на прочность систему безопасности полетов.

После посадки фон дер Ляйен не изменила программу визита и тем же бортом продолжила поездку. В публичных заявлениях она повторила очевидное, пусть и неприятное: «Путин не изменился и не изменится. Его останавливает только сила». Эти слова председателя Еврокомиссии звучат жестко, но именно это соображение уже вписано в авиационные чек-листы: бумажные карты — под рукой пилотов, радиомаяки — в строю, план «B» — готов.

Остальное зависит от политического ответа на хищническую тактику, которая уже стала нормой в восточноевропейском небе.

