USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Трамп отверг предложение Индии

18:57 1359

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары «до нуля». По его словам, решение следовало принять много лет назад.

«До сих пор Индия взимала с нас такие высокие тарифы, как ни с одной другой страны. Наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Это была абсолютно односторонняя катастрофа», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Сейчас они предложили снизить свои тарифы до нуля, но уже слишком поздно. Они должны были сделать это много лет назад», — добавил президент.

6 августа США увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с закупкой республикой российской нефти и нефтепродуктов. Трамп критиковал Индию за то, что страна всегда закупала большую часть военного оборудования у России и является наряду с Китаем крупнейшим покупателем российских энергоресурсов.

В то же время индийский МИД назвал нападки США и ЕС по поводу импорта российской нефти «неоправданными».

Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 731
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 1878
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 3825
Пашинян о договоренности с Азербайджаном
Пашинян о договоренности с Азербайджаном обновлено 18:24
18:24 3979
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС все еще актуально
13:59 8130
Путин и Трамп не согласовали встречу с Зеленским
Путин и Трамп не согласовали встречу с Зеленским
18:35 1327
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 1235
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 5422
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 4632
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 2727
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 3474

ЭТО ВАЖНО

Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 731
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 1878
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 3825
Пашинян о договоренности с Азербайджаном
Пашинян о договоренности с Азербайджаном обновлено 18:24
18:24 3979
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС все еще актуально
13:59 8130
Путин и Трамп не согласовали встречу с Зеленским
Путин и Трамп не согласовали встречу с Зеленским
18:35 1327
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 1235
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 5422
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 4632
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 2727
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 3474
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться