Трамп отверг предложение Индии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия предложила снизить пошлины на американские товары «до нуля». По его словам, решение следовало принять много лет назад.

«До сих пор Индия взимала с нас такие высокие тарифы, как ни с одной другой страны. Наши предприятия не могли продавать свою продукцию в Индию. Это была абсолютно односторонняя катастрофа», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Сейчас они предложили снизить свои тарифы до нуля, но уже слишком поздно. Они должны были сделать это много лет назад», — добавил президент.

6 августа США увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с закупкой республикой российской нефти и нефтепродуктов. Трамп критиковал Индию за то, что страна всегда закупала большую часть военного оборудования у России и является наряду с Китаем крупнейшим покупателем российских энергоресурсов.

В то же время индийский МИД назвал нападки США и ЕС по поводу импорта российской нефти «неоправданными».