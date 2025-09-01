Кадырова заподозрили в военных преступлениях в Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

«На основании новых доказательств следователи СБУ заочно уведомили Кадырова о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)», — говорится в сообщении.

Как заявили в СБУ, некоторые из высказываний главы Чечни нарушают законы и обычаи войны, применяемые при вооруженных конфликтах согласно нормам Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Так, в заявлении СБУ отмечается, что глава Чечни публично заявил, что дал указание чеченским командирам в армии РФ не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.

В ноябре 2022 года СБУ объявила Кадырова в розыск, на сайте ведомства он значится как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования».