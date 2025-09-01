USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Кадырова заподозрили в военных преступлениях в Украине

19:32 977

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом следует из публикации в Telegram-канале ведомства.

«На основании новых доказательств следователи СБУ заочно уведомили Кадырова о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления)», — говорится в сообщении.

Как заявили в СБУ, некоторые из высказываний главы Чечни нарушают законы и обычаи войны, применяемые при вооруженных конфликтах согласно нормам Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Так, в заявлении СБУ отмечается, что глава Чечни публично заявил, что дал указание чеченским командирам в армии РФ не брать в плен украинских военных, а расстреливать их на поле боя.

В ноябре 2022 года СБУ объявила Кадырова в розыск, на сайте ведомства он значится как «лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования».

Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 730
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 1877
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 3825
Пашинян о договоренности с Азербайджаном
Пашинян о договоренности с Азербайджаном обновлено 18:24
18:24 3977
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС все еще актуально
13:59 8130
Путин и Трамп не согласовали встречу с Зеленским
Путин и Трамп не согласовали встречу с Зеленским
18:35 1327
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo
Азербайджанская велосипедистка впервые победила на соревновании мировой серии Gran Fondo ФОТО
18:19 1235
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 5421
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото
Мехрибан Алиева и Анна Акопян сделали совместное фото фото
17:44 4631
Герасимов выдает желаемое за действительное
Герасимов выдает желаемое за действительное
17:16 2727
Путин и Алиев все еще не встретились
Путин и Алиев все еще не встретились заявление Пескова
16:57 3474

