Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия

Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Ситуация с обмелением Каспийского моря приближается к экологической катастрофе, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Хочу обратить ваше внимание на очень деликатную, но серьезную тему. Эта плачевная ситуация вокруг Каспийского моря. Положение приближается к экологической катастрофе», — передает слова президента Казахстана его пресс-служба.

В связи с этим Токаев предложил создать в Астане под эгидой ШОС Центр анализа водяных проблем. Он считает, что проблема могла бы стать приоритетом для долгосрочных консультаций в рамках организации.

Президент Казахстана также объявил о решении провести региональный экологический саммит в Астане в апреле 2026 года в партнерстве с ООН. Кроме этого, он напомнил о 25-летнем юбилее ШОС в следующем году.

