Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном со временем восстановятся, несмотря на текущие осложнения.

По его словам, сотрудничество для обеих стран экономически выгоднее вражды, поэтому наладить дружеские связи — лишь вопрос времени.

«Перспективы для развития дружеских отношений и экономических интересов огромны. Потепление неизбежно, это лишь вопрос времени. Ситуация сложилась непростая, но вопросы постепенно будут отрегулированы», — цитирует слова политика pravda.ru.

Ранее перспективу восстановления партнерских отношений между Москвой и Баку прокомментировал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он отметил, что Россия работает над улучшением отношений через межправительственную комиссию и азербайджанская сторона также заинтересована в налаживании сотрудничества.