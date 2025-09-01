USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно

20:49 1826

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что отношения между Россией и Азербайджаном со временем восстановятся, несмотря на текущие осложнения. 

По его словам, сотрудничество для обеих стран экономически выгоднее вражды, поэтому наладить дружеские связи — лишь вопрос времени.

«Перспективы для развития дружеских отношений и экономических интересов огромны. Потепление неизбежно, это лишь вопрос времени. Ситуация сложилась непростая, но вопросы постепенно будут отрегулированы», — цитирует слова политика pravda.ru.

Ранее перспективу восстановления партнерских отношений между Москвой и Баку прокомментировал вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Он отметил, что Россия работает над улучшением отношений через межправительственную комиссию и азербайджанская сторона также заинтересована в налаживании сотрудничества.

Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 675
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 7807
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6031
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 4909
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 7651
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 1827
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 2287
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3088
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4134
Пашинян о договоренности с Азербайджаном
Пашинян о договоренности с Азербайджаном обновлено 18:24
18:24 5628
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС все еще актуально
13:59 9166

