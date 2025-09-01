Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу, 5 сентября, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фицо отметил, что сначала отправится в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом.

«После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал премьер.

При этом он не сообщил деталей предстоящей встречи с украинским лидером.