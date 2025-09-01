USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным

21:09

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в пятницу, 5 сентября, у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Фицо отметил, что сначала отправится в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и российским президентом Владимиром Путиным, который находится там с четырехдневным визитом.

«После возвращения из Пекина в четверг вечером я поеду на восток Словакии, чтобы в пятницу провести двустороннюю встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским», — сказал премьер.

При этом он не сообщил деталей предстоящей встречи с украинским лидером.

Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит?
21:10
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском
20:59
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
15:27
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
18:49
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
16:48
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
18:33
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области
25 августа 2025, 12:45
Пашинян о договоренности с Азербайджаном
Пашинян о договоренности с Азербайджаном
18:24
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
13:59

