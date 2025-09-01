Война Трампа против городов: кто победит?

- Знаете, какой самый ходовой товар сейчас в Вашингтоне? - спрашивает иностранных туристов Джо Тартаглионе, менеджер хозяйственного магазина в районе Dupont Circle американской столицы. - Не поверите, это флаг округа Колумбия, наш флаг». Начиная с 13 августа, когда президент Трамп ввел войска Национальной гвардии в столицу, магазин продал 24 таких флага, и запасы закончились. Сейчас флаги с двумя красными полосами и тремя звездами видишь в Вашингтоне повсюду – вдоль оживленных торговых магистралей и в спальных районах - от скромных кварталов юго-востока до даунтауна - улиц К и М в центре города, где расположены штаб-квартиры крупных компаний и главные адвокатские конторы. А известный на весь мир звездно-полосатый национальный флаг почти не виден. Продажа флагов Вашингтона стала ходовым бизнесом. Цена на них возросла на 30 процентов. Но их не найти. Местная жительница по имени Дженнифер (свою фамилию она отказалась говорить) поведала, что она обошла местные магазины, но флагов там не нашла. Ее супруг узнал, что несколько флагов есть на складе компании Alamo Flags в Falls Church, что в штате Вирджиния, а это приблизительно в 30 километрах от их дома. Он поехал туда и вернулся радостный - знамя столицы немедленно разместили на флагштоке у входа в дом. Это был настоящий праздник.

«У нашего города нет представительства в Капитолии, - говорит столичный житель Альфредо Васкес. - У нас нет возможности серьезно повлиять на исход выборов. Но это наш город, черт побери! У нас есть голос!» Сейчас это голос протеста против волюнтаристской политики Трампа, который наводнил столицу солдатами Национальной гвардии. Их сейчас видишь повсюду - они прогуливаются группками по 3-5 человек по всем центральным и периферийным улицам. Кто-то устроился прямо на детской площадке, кто-то плюет с мостов на центральные магистрали. Трамп ввел бойцов Национальной гвардии в Вашингтон якобы для борьбы с преступностью. «Город вышел из-под контроля, - говорит он. - Он стал самым опасным местом в Америке». Это неправда. Мы уже писали о том, что преступность в городе с 700-тысячным населением за последний год упала на 30 процентов. По опросу The Washington Post, 78 процентов горожан чувствуют себя в безопасности в своих районах. А 80 процентов категорически против «федерализации» города президентом.

Меры против преступников дали между тем результаты, противоположные ожидавшимся: кривая ограблений лишь взмыла вверх. За минувшую субботу было зарегистрировано семь крупных ограблений, а это больше, чем было до того, как Трамп отправил патрулировать город 2200 гвардейцев. При этом два ограбления произошли рядом с Капитолийским холмом и три - в престижном районе Адамс Морган на северо-западе города. Полиция на дает никакого объяснения этому феномену. Копы частично прекратили патрулирование улиц и, что называется, умыли руки. Местные жители и приезжие реагируют на присутствие «зеленых человечков» в камуфляжной форме крайне настороженно. Одна пара попросила бойцов объяснить им на карте, как пройти к Смитсоновскому институту. «Да мы не местные», - отвечали бойцы. Андрея и Норман Каликс, супруги из Далласа, давно купили тур по «жемчужине демократии» в США – от Вашингтона до Филадельфии и Нью-Йорка. Но когда они узнали, что в столице солдаты, то уже хотели отменить поездку. Все же поехали, жаль было потраченных денег, но в столице нигде не чувствовали себя комфортно. «Представьте себе, мы покупаем себе хот-доги на молле (бульвар, ведущий к Капитолию), - говорит Андреа. - Но сосиска не лезла в горло, когда рядом пропотевшие при августовской жаре солдаты в униформе. Ужас, как будто произошел военный переворот». На улицы Вашингтона вышли грабители - мелкие и крупные, а иностранных туристов словно ветром сдуло. Поток гостей из соседней Канады, который всегда был значителен в высокий сезон в конце лета – начале осени, упал в этом году на 25,2 процента. Тех, кто приезжал в Америку на машине, стало меньше на 37 процентов. «Мы рассчитывали на рост иностранного турима в этом году на 15 процентов, но он упал на 10 процентов», - сетует Дайв О, Доннелл, вице-президент компании Meet Boston.

А с какого перепугу, спрашивается, ожидали прироста после того, как президентом стал Дональд Трамп? Ведь заранее, судя по его первому сроку, было ясно, что он примет драконовские меры против гостей Америки. Одна из них теперь - введение 250 долларов за получение въездной визы в США. А к этому следует добавить и пугающие канадцев, европейцев, жителей Азии и Африки начавшиеся при втором сроке Трампа унизительные проверки и допросы при пересечении американской границы. Владельцы туристических агентств в отчаянии, но им ничем не поможешь. Сотни прошедших реновацию отелей стоят полупустыми - иностранные туристы выбирают Карибы, Мексику, Бразилию и Западную Европу, там спокойнее и приятнее. А Америке с ее законами и визами они показывают фигу в кармане. Но мы начали наш рассказ с оккупации Трампом Вашингтона, а это, похоже, только начало. Теперь дело за Чикаго, туда президент также намерен ввести войска Национальной гвардии. Но Чикаго с населением 2,7 миллиона человек — это не компактный Вашингтон. Какую армию собирается ввести туда Трамп? У столицы США ограниченные возможности для сопротивления: округ Колумбия находится в юрисдикции федеральных властей. А Чикаго - в ведении властей штата Иллинойс. И его губернатор Джей Роберт Притцкер говорит, что он сделает все, чтобы остановить президента Дональда Трампа с его планами «провести военную интервенцию в штате».