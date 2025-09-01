Тарифы ради Украины: Кошта объяснил компромисс с Вашингтоном

Глава Евросовета Антониу Кошта впервые открыто заявил, что поддержка Соединенными Штатами Украины была частью сделки между ЕС и США по тарифам. В рамках этой сделки Европейский союз согласился платить 15-процентные пошлины на весь экспорт в США, отказавшись от любых ответных мер, сообщает европейское издание Politico.

Издание отмечает, что это является «серьезным отходом от официальной позиции» Евросоюза, который ранее уверял, что между позицией США по Украине и торговой сделкой «нет никакой связи». Politico отмечает, что подобное заявление Кошты может быть «пробным выстрелом», демонстрирующим публичное недовольство Брюсселя позицией Вашингтона.

Журналисты проанализировали речь Кошты на стратегическом форуме в Бледе (Словения), где глава Евросовета заявил: «Мы, безусловно, не радуемся возвращению тарифов. Но эскалация напряженности с ключевым союзником по вопросам тарифов, пока восточная граница [ЕС и НАТО] находится под угрозой, стала бы неблагоразумным риском».

Комментируя тарифную сделку, Кошта добавил: «Стабилизация трансатлантических отношений и гарантия продолжения вовлечения США в обеспечение безопасности Украины было главным приоритетом».

Таким образом, Politico делает вывод, что «президент Кошта, похоже, признал, что Украина была ключевым фактором, из-за которого Евросоюз согласился на подвергшуюся серьезной критике торговую сделку с США».