USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Министр обороны Германии раскритиковал фон дер Ляйен

21:41 432

Министр обороны Германии Борис Писториус резко раскритиковал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях военной безопасности для Украины. Писториус сделал это заявление во время посещения оружейного завода в Тройсдорфе.

По его словам, обсуждать такие вопросы, как гарантии безопасности, до того, как сесть за стол переговоров, «в корне неправильно».

«Помимо того, что Европейский союз не имеет полномочий или компетенции в отношении развертывания войск, я бы воздержался от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом», – подчеркнул министр.

Писториус добавил, что обсуждения продолжаются, «но обсуждать это публично в данный момент, я думаю, совершенно неправильно».

Таким образом министр прокомментировал сообщения СМИ о том, что фон дер Ляйен говорила о «дорожной карте» – планах развертывания многонациональных сил в Украине.

Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 679
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 7813
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6033
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 4913
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 7657
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 1834
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 2290
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3090
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4135
Пашинян о договоренности с Азербайджаном
Пашинян о договоренности с Азербайджаном обновлено 18:24
18:24 5632
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС все еще актуально
13:59 9170

ЭТО ВАЖНО

Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 679
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 7813
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6033
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 4913
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 7657
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 1834
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 2290
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3090
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4135
Пашинян о договоренности с Азербайджаном
Пашинян о договоренности с Азербайджаном обновлено 18:24
18:24 5632
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС все еще актуально
13:59 9170
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться