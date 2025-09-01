Министр обороны Германии раскритиковал фон дер Ляйен

Министр обороны Германии Борис Писториус резко раскритиковал заявления президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о гарантиях военной безопасности для Украины. Писториус сделал это заявление во время посещения оружейного завода в Тройсдорфе.

По его словам, обсуждать такие вопросы, как гарантии безопасности, до того, как сесть за стол переговоров, «в корне неправильно».

«Помимо того, что Европейский союз не имеет полномочий или компетенции в отношении развертывания войск, я бы воздержался от подтверждения или комментирования таких соображений каким-либо образом», – подчеркнул министр.

Писториус добавил, что обсуждения продолжаются, «но обсуждать это публично в данный момент, я думаю, совершенно неправильно».

Таким образом министр прокомментировал сообщения СМИ о том, что фон дер Ляйен говорила о «дорожной карте» – планах развертывания многонациональных сил в Украине.