Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Как США прикрывали секретную миссию поисками «Титаника»

21:54 250

Поиски затонувшего «Титаника», проводившиеся в 1985 году, были прикрытием для миссии Военно-морских сил США по обследованию двух атомных субмарин Thresher и Scorpion, которую пытались скрыть от СССР. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на ведущего исследователя экспедиции Роберта Балларда.

«В то время люди, по крайней мере многие, не знали, что поиски «Титаника» были прикрытием для сверхсекретной военной операции, которую я проводил как офицер военно-морской разведки. Мы не хотели, чтобы СССР узнал, где находится субмарина», — сказал Баллард в интервью телеканалу.

По его словам, ВМС США поддержали идею по разработке системы под названием «Арго», которая предполагала создание дистанционно управляемых подводных аппаратов, способных передавать видео на исследовательское судно. Целью военно-морских сил было использовать ее в том числе для выяснения причин затопления двух подлодок и сбора разведывательной информации. Баллард убедил выделить время на поиски «Титаника», что «послужило прикрытием» для миссии американских ВМС.

Отметим, что спуск на воду «Титаника», за которым наблюдали несколько тысяч человек, состоялся 31 мая 1911 года. Конструктором лайнера был ирландский бизнесмен и судостроитель, исполнительный директор Harland & Wolff Томас Эндрюс, который погиб в результате крушения судна 15 апреля 1912 года.

Пароход отправился в свой первый и последний рейс из английского Саутгемптона 10 апреля 1912 года. В ночь с 14 на 15 апреля он столкнулся с айсбергом в водах Северной Атлантики и затонул через 2 часа 40 минут. В результате крушения погибли около 1,5 тыс. человек, 712 пассажирам и членам экипажа удалось спастись.

Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 679
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 7813
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6033
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 4914
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 7658
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 1838
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 2292
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3092
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4135
Пашинян о договоренности с Азербайджаном
Пашинян о договоренности с Азербайджаном обновлено 18:24
18:24 5635
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС все еще актуально
13:59 9171

