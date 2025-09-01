USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Слон дракону не партнер

Фарид Исаев, автор haqqin.az
22:03

Мировые СМИ широко и не без удовольствия цитируют слова китайского лидера после встречи с премьер-министром Индии в рамках саммита ШОС: «Дракон и слон могут танцевать вместе».

Некоторые наблюдатели заговорили о примирении старых соперников после того, как Дональд Трамп установил жесткие тарифные ставки для Индии. Безусловно, Нарендра Моди специально демонстрирует Соединенным Штатам свой норов, идя на символическое сближение с Си Цзиньпином, но торопиться с заявлениями о новом глобальном союзе не просто преждевременно, а и вовсе неверно.

Нет, слон плохой партнер дракону по танцам

Об остроте противостояния Индии и Китая наглядно свидетельствует результат нынешней встречи: как о победе объявлено о возобновлении авиационного сообщения между странами. Оно было прекращено в связи с пандемией ковида, а затем так и не вернулось из-за пограничных столкновений летом 2020 года. Недавний обмен ракетными ударами и воздушные бои между Индией и Пакистаном также укладываются в картину противостояния Пекина и Нью-Дели: Пакистан находится под тесной протекцией Китая, и стоящие на вооружении Индии французские истребители "Рафаль" и российские Су-30МКИ сбивались принадлежащими Пакистану китайскими истребителями Chengdu J-10C, оснащенными китайскими ракетами PL-15. Это было буквально вчера, в мае.

Откуда сейчас взяться теплым доверительным отношениям между Си и Моди?

Характерно, что в прошлом году индийский премьер вовсе отказался от участия в ШОС, а в 2023 году, когда был черед Индии председательствовать на саммите, Нарендра Моди провел его онлайн, демонстрируя второстепенность мероприятия. Сейчас да, он прибыл в Тяньцзинь и жал руку китайскому руководителю, но не очень ясно, как закоренелым конкурентам-соперникам перейти к практическому сближению.

Пакистан находится под тесной протекцией Китая, и стоящие на вооружении Индии французские истребители "Рафаль" и российские Су-30МКИ сбивались принадлежащими Пакистану китайскими истребителями Chengdu J-10C, оснащенными китайскими ракетами PL-15. Это было буквально вчера, в мае

Несмотря на, казалось бы, общие интересы противостояния западной экономической гегемонии, обе страны борются за западные рынки и инвестиции в стремлении нарастить свой экономический потенциал. И здесь они переходят дорогу друг другу. Когда говорят о стратегии крупных международных корпораций China Plus One – «Китай плюс один», в первую очередь в качестве этого «плюс один» рассматривается Индия. Эта стратегия начала формироваться еще десять лет назад на фоне опасений по поводу роста затрат на производство в Китае. В первый срок Трампа торговое противостояние США и Китая добавило новых смыслов в перенос производств или отдельных цепочек за пределы Поднебесной, а карантинные годы глобальной пандемии подтвердили правильность стратегии понижения рисков.

Поэтому никого не должен удивлять удельный рост доли Индии в производстве iPhone: она выросла с 1% в 2021 году до 7% в 2023-м, а в этом году составит около 25%. В штат Уттар-Прадеш перенес значительную часть производства Samsung, опять же за счет перераспределения мощностей из Китая. По тому же принципу и из тех же соображений поступили General Electric, Boeing и Siemens.

В пользу Индии говорит заметно меньшая цена рабочей силы. Это то, чем недавно был силен Китай, но сейчас средняя зарплата в Китае составляет больше тысячи долларов, а в Индии она на 500 долларов меньше. Минимальная зарплата и вовсе меньше в разы: 56 долларов в Индии, 272 доллара в Китае.

Никого не должен удивлять удельный рост доли Индии в производстве iPhone: она выросла с 1% в 2021 году до 7% в 2023-м, а в этом году составит около 25%

А если вспомнить, что английский - один из основных языков Индии и местная корпоративная культура близка к западной, мы понимаем, насколько легче международным корпорациям инвестировать в Индию, чем в Китай. По емкости внутреннего рынка эти два полуторамиллиардных народа могут посоперничать, хотя более богатые китайцы, конечно, являются более перспективными покупателями, а развитая внутренняя инфраструктура находится на уровне, пока не достижимом для индийцев.

В общем, как ни крути, при всем общем неудовольствии Пекина и Нью-Дели действиями Вашингтона они могут жаловаться друг другу на несправедливости мира, но от этого не перестают быть конкурентами, причем в полном смысле самыми непосредственными конкурентами и соперниками. Если удастся не скатываться время от времени во враждебное противостояние, это уже будет большое достижение. Нет, слон плохой партнер дракону по танцам.

Китай на Россию в Пакистане война миров
28 мая 2025, 18:40 9176
А Путину не жалко для Моди и одной «иглы» наш комментарий
6 мая 2025, 20:01 10577
Мощные истребители для Азербайджана. Индия с Арменией всполошились новые подробности
11 июня 2025, 13:23 8920
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3854
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
22:03 2396
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
21:09 1313
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 1387
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 8825
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6419
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 6207
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 8168
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 3249
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 3099
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4288

