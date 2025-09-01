Слон дракону не партнер

Мировые СМИ широко и не без удовольствия цитируют слова китайского лидера после встречи с премьер-министром Индии в рамках саммита ШОС: «Дракон и слон могут танцевать вместе». Некоторые наблюдатели заговорили о примирении старых соперников после того, как Дональд Трамп установил жесткие тарифные ставки для Индии. Безусловно, Нарендра Моди специально демонстрирует Соединенным Штатам свой норов, идя на символическое сближение с Си Цзиньпином, но торопиться с заявлениями о новом глобальном союзе не просто преждевременно, а и вовсе неверно.

Об остроте противостояния Индии и Китая наглядно свидетельствует результат нынешней встречи: как о победе объявлено о возобновлении авиационного сообщения между странами. Оно было прекращено в связи с пандемией ковида, а затем так и не вернулось из-за пограничных столкновений летом 2020 года. Недавний обмен ракетными ударами и воздушные бои между Индией и Пакистаном также укладываются в картину противостояния Пекина и Нью-Дели: Пакистан находится под тесной протекцией Китая, и стоящие на вооружении Индии французские истребители "Рафаль" и российские Су-30МКИ сбивались принадлежащими Пакистану китайскими истребителями Chengdu J-10C, оснащенными китайскими ракетами PL-15. Это было буквально вчера, в мае. Откуда сейчас взяться теплым доверительным отношениям между Си и Моди? Характерно, что в прошлом году индийский премьер вовсе отказался от участия в ШОС, а в 2023 году, когда был черед Индии председательствовать на саммите, Нарендра Моди провел его онлайн, демонстрируя второстепенность мероприятия. Сейчас да, он прибыл в Тяньцзинь и жал руку китайскому руководителю, но не очень ясно, как закоренелым конкурентам-соперникам перейти к практическому сближению.

Несмотря на, казалось бы, общие интересы противостояния западной экономической гегемонии, обе страны борются за западные рынки и инвестиции в стремлении нарастить свой экономический потенциал. И здесь они переходят дорогу друг другу. Когда говорят о стратегии крупных международных корпораций China Plus One – «Китай плюс один», в первую очередь в качестве этого «плюс один» рассматривается Индия. Эта стратегия начала формироваться еще десять лет назад на фоне опасений по поводу роста затрат на производство в Китае. В первый срок Трампа торговое противостояние США и Китая добавило новых смыслов в перенос производств или отдельных цепочек за пределы Поднебесной, а карантинные годы глобальной пандемии подтвердили правильность стратегии понижения рисков. Поэтому никого не должен удивлять удельный рост доли Индии в производстве iPhone: она выросла с 1% в 2021 году до 7% в 2023-м, а в этом году составит около 25%. В штат Уттар-Прадеш перенес значительную часть производства Samsung, опять же за счет перераспределения мощностей из Китая. По тому же принципу и из тех же соображений поступили General Electric, Boeing и Siemens. В пользу Индии говорит заметно меньшая цена рабочей силы. Это то, чем недавно был силен Китай, но сейчас средняя зарплата в Китае составляет больше тысячи долларов, а в Индии она на 500 долларов меньше. Минимальная зарплата и вовсе меньше в разы: 56 долларов в Индии, 272 доллара в Китае.