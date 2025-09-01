Нападение на экс-премьера Чехии

Мужчина, который в понедельник вечером на предвыборном митинге партии ANO в округе Фридек-Мистек напал на ее лидера, экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, был задержан и допрашивается следователями. Об этом сообщила чешская полиция в Х.

В полиции Чехии сообщили, что присутствующие на митинге ANO правоохранители задержали злоумышленника.

«Кроме Андрея Бабиша, была оказана медицинская помощь еще одной женщине, и степень их травм также будет предметом расследования», – добавили там.

Правоохранители сказали, что ситуация предварительно определена как хулиганство, но там не исключают расширения квалификации преступления.

Как сообщалось, Бабиша ударили по голове металлическим предметом на предвыборном митинге в округе Фридек-Мистек на востоке Чехии. Политика доставили в больницу для обследования.