USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Нападение на экс-премьера Чехии

22:17 1025

Мужчина, который в понедельник вечером на предвыборном митинге партии ANO в округе Фридек-Мистек напал на ее лидера, экс-премьера Чехии Андрея Бабиша, был задержан и допрашивается следователями. Об этом сообщила чешская полиция в Х.

В полиции Чехии сообщили, что присутствующие на митинге ANO правоохранители задержали злоумышленника.

«Кроме Андрея Бабиша, была оказана медицинская помощь еще одной женщине, и степень их травм также будет предметом расследования», – добавили там.

Правоохранители сказали, что ситуация предварительно определена как хулиганство, но там не исключают расширения квалификации преступления.

Как сообщалось, Бабиша ударили по голове металлическим предметом на предвыборном митинге в округе Фридек-Мистек на востоке Чехии. Политика доставили в больницу для обследования.

Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3855
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
22:03 2397
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
21:09 1314
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 1387
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 8826
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6419
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 6207
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 8169
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 3249
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 3099
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4288

ЭТО ВАЖНО

Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3855
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
22:03 2397
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
21:09 1314
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 1387
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 8826
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6419
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 6207
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 8169
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 3249
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 3099
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4288
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться