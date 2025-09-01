Кобахидзе удивлен пассивностью США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что пассивность американской стороны в отношении возобновления стратегического партнерства между Вашингтоном и Тбилиси вызывает удивление.

«Для нас как для общества такая пассивность, которую мы наблюдаем, удивительна. Мы очень хотим перевести эту пассивность в другой режим - активный и, следовательно, начать говорить о возобновлении стратегического партнерства. Мы надеемся, что стратегическое партнерство будет пересмотрено. Если «глубинное государство» не укрепится, я думаю, ничто не встанет на пути перегрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами», — заявил премьер-министр журналистам.

Ранее в понедельник президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором отметил, что Вашингтон не уделяет Тбилиси должного внимания.