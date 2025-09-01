USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Кобахидзе удивлен пассивностью США

22:25

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что пассивность американской стороны в отношении возобновления стратегического партнерства между Вашингтоном и Тбилиси вызывает удивление.

«Для нас как для общества такая пассивность, которую мы наблюдаем, удивительна. Мы очень хотим перевести эту пассивность в другой режим - активный и, следовательно, начать говорить о возобновлении стратегического партнерства. Мы надеемся, что стратегическое партнерство будет пересмотрено. Если «глубинное государство» не укрепится, я думаю, ничто не встанет на пути перегрузки отношений между Грузией и Соединенными Штатами», — заявил премьер-министр журналистам.

Ранее в понедельник президент Грузии Михаил Кавелашвили направил открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором отметил, что Вашингтон не уделяет Тбилиси должного внимания.

Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3856
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
22:03 2397
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
21:09 1314
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 1387
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 8826
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6419
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 6207
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 8169
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 3250
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 3100
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4288

