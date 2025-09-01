USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова

22:44 2154

В Краснодаре арестован владелец ресторана «Старый Баку» и перегрузочного терминала в Туапсе Шахлар Новрузов, которого обвиняют в попытке присвоить недвижимость стоимостью 919 млн рублей с использованием поддельных документов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, уроженец Азербайджана, директор ООО «Кафе Старый Баку» и ООО «Дар Фрут» арестован до 26 сентября.

Защитник обвиняемого Алексей Абрамов просил суд смягчить меру пресечения. Адвокат отметил, что подозреваемому исполнилось 60 лет, он постоянно проживает в Краснодаре, ранее не судим. Однако следователь управления ФСБ по Краснодарскому краю указал, что Новрузов может скрыться.

Суть обвинений в отношении Шахлара Новрузова правоохранительные органы пока не раскрывают.

Согласно судебному решению, дело касается попытки завладения 100% доли в уставном капитале организации, чья недвижимость оценивается в 919,4 млн рублей.

Следствие полагает, что подозреваемые, включая Новрузова, предоставили в Прикубанский районный суд Краснодара поддельное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане. По данным правоохранительных органов, документ, на основании которого они пытались присвоить активы, был фальшивым.

Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3856
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
22:03 2397
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
21:09 1314
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 1387
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 8826
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6419
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 6207
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 8169
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 3250
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 3100
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4288

ЭТО ВАЖНО

Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3856
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
22:03 2397
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
21:09 1314
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 1387
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 8826
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6419
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 6207
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 8169
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 3250
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 3100
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4288
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться