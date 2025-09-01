В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова

В Краснодаре арестован владелец ресторана «Старый Баку» и перегрузочного терминала в Туапсе Шахлар Новрузов, которого обвиняют в попытке присвоить недвижимость стоимостью 919 млн рублей с использованием поддельных документов. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, уроженец Азербайджана, директор ООО «Кафе Старый Баку» и ООО «Дар Фрут» арестован до 26 сентября.

Защитник обвиняемого Алексей Абрамов просил суд смягчить меру пресечения. Адвокат отметил, что подозреваемому исполнилось 60 лет, он постоянно проживает в Краснодаре, ранее не судим. Однако следователь управления ФСБ по Краснодарскому краю указал, что Новрузов может скрыться.

Суть обвинений в отношении Шахлара Новрузова правоохранительные органы пока не раскрывают.

Согласно судебному решению, дело касается попытки завладения 100% доли в уставном капитале организации, чья недвижимость оценивается в 919,4 млн рублей.

Следствие полагает, что подозреваемые, включая Новрузова, предоставили в Прикубанский районный суд Краснодара поддельное свидетельство о браке, якобы заключенном в Азербайджане. По данным правоохранительных органов, документ, на основании которого они пытались присвоить активы, был фальшивым.