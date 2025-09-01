Российский газ под угрозой: ЕС хочет доказательств происхождения

Дания, председательствующая в Евросоюзе, предложила ввести обязательное требование к импортерам газа подтверждать страну его происхождения. Инициатива направлена на исключение участия России в поставках энергоресурсов в ЕС. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ.

«Предполагается, что природный газ, поступающий в Европейский союз через границы или точки пересечения с Россией или Беларусью, а также по газопроводу «Турецкий поток», экспортируется прямо или косвенно из Российской Федерации, если не предоставлены однозначные доказательства обратного», — говорится в тексте предложения, имеющегося в распоряжении Bloomberg.

Отмечается, что посредством этой инициативы ЕС намерен исключить попадание газа российского происхождения на внутренний рынок после возможного введения полного запрета на закупки трубопроводного газа и СПГ из РФ к концу 2027 года.

По данным Евростата, в I полугодии 2025 года Евросоюз закупил российский трубопроводный газ на €2,9 млрд, а сжиженный природный газ (СПГ) — на €4,5 млрд. Суммарные закупки российского газа ЕС за январь–июнь выросли на 9% и составили €7,4 млрд.