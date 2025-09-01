Зеленский: Осенью мы должны укрепить позиции

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого подчеркнул необходимость укрепления украинских позиций осенью.

«Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции», — заявил президент Украины.

Как ожидается, 4 сентября в Париже состоится встреча «коалиции желающих» по вопросам гарантий безопасности. В ней примут участие Владимир Зеленский, Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Совещание пройдет под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.