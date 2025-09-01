USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Зеленский: Осенью мы должны укрепить позиции

23:12 414

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в ходе которого подчеркнул необходимость укрепления украинских позиций осенью.

О деталях беседы Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

«Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции», — заявил президент Украины.

Как ожидается, 4 сентября в Париже состоится встреча «коалиции желающих» по вопросам гарантий безопасности. В ней примут участие Владимир Зеленский, Марк Рютте, канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Совещание пройдет под председательством премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
18:33 3857
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
22:03 2403
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
21:09 1315
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
21:10 1387
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском обновлено 20:59
20:59 8827
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура
Ильхам Алиев в Китае раскрывает потенциал Зангезура добавлено фото; обновлено 15:27
15:27 6420
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
18:49 6208
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена
Еще одна победа Азербайджана: Минская группа распущена все еще актуально
16:48 8170
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
Первый зампред комитета Госдумы: Потепление между Россией и Азербайджаном неизбежно
20:49 3253
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
Токаев о плачевной ситуации вокруг Каспия
19:48 3102
Россияне продвигаются в Харьковской области
Россияне продвигаются в Харьковской области все еще актуально
25 августа 2025, 12:45 4288

ЭТО ВАЖНО

