Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Мадуро объявил «максимальную готовность к обороне»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что республика сталкивается с самой крупной за последние сто лет угрозой вторжения со стороны США.

«Венесуэла сталкивается с самой большой угрозой, которой подвергался наш континент за последние 100 лет. Восемь военных кораблей с 1 200 ракетами и одна атомная подводная лодка нацелены на нашу страну», — сказал глава государства на пресс-конференции.

Он охарактеризовал угрозу как «чрезмерную и неоправданную», подчеркнув, что в условиях максимального военного давления в стране объявлена «максимальная готовность к обороне».

Мадуро также обвинил госсекретаря США Марко Рубио в оказании давления на Венесуэлу и попытках дестабилизировать ситуацию в Латинской Америке. По словам президента, Рубио намерен «развязать кровопролитие и запятнать кровью фамилию [президента США Дональда] Трампа, начать войну против народа Венесуэлы, Южной Америки и Карибского бассейна».

Ранее, 19 августа, агентство Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне сообщило, что три эсминца ВМС США — USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson — направлены в южную часть Карибского бассейна «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». Кроме того, по данным СМИ, в регион переброшены атомная подводная лодка USS Newport News, ракетный крейсер USS Lake Erie, десантные корабли и 4,5 тысячи военнослужащих.

The New York Times писала, что президент США Дональд Трамп тайно подписал директиву о начале применения военной силы против наркокартелей в Латинской Америке. Вашингтон обвиняет Мадуро в связях с так называемым Cartel de los Soles, существование которого Каракас отвергает.

