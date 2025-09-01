USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

США изучат все варианты действий в отношении России

Власти США на текущей неделе намерены «пристально изучить» все возможные варианты действий в отношении России в связи с продолжающейся войной в Украине. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox Business.

«Я думаю, что с президентом (Дональдом — ред.) Трампом все варианты находятся на рассмотрении, и на этой неделе мы будем изучать их очень пристально», — отметил он, комментируя вероятность усиления санкций против РФ.

По словам Бессента, решение рассмотреть новые меры в отношении России связано с тем, что Москва усилила удары по территории Украины после встречи президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Напомним, 15 августа Путин и Трамп в ходе переговоров на Аляске обсудили пути урегулирования российско-украинской войны. 18 августа Дональд Трамп принял в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского и лидеров ряда европейских стран.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что гарантии безопасности Киеву будут строиться на основе работы «коалиции желающих», которая может включать многонациональные силы.

