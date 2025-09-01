USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Иран обвинил европейцев в слепом следовании политике США

23:40

Европейские страны потеряли самостоятельность и просто следуют политике администрации президента США Дональда Трампа в вопросе иранской ядерной программы. Об этом заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в интервью британской газете The Guardian.

«Европейцы делают то, что им диктует Трамп, — сказал он. — Роль европейцев уменьшится. Если вы посмотрите назад на руководителей европейской внешней политики на протяжении всей истории ядерной сделки, [то увидите, что] Хавьер Солана, Кэти Эштон, Федерика Могерини и Жозеп Боррель пытались быть связующим звеном между Ираном и США. Они пытались доказать, что являются надежными партнерами по переговорам. Но сейчас европейцы решили стать прокси США и Израиля. С их стороны было абсолютно безответственно передать эту роль США».

В частности, Багаи обратил внимание на высказывания канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который, говоря об израильских ударах по Ирану в июне, заявил, что Израиль делает «грязную работу» за западные страны. «В каком-то смысле все европейские страны одобряли действия Израиля и, весьма вероятно, предоставляли информацию Израилю», — отметил представитель иранского МИД.

Он подчеркнул, что Иран готов выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия в случае возобновления санкций Совета Безопасности ООН против Тегерана. Кроме того, Багаи предостерег власти Израиля от нового нападения на Иран, которое неизбежно повлечет за собой ответный удар со стороны исламской республики. «Мы готовы, поскольку это вопрос нашего достоинства и суверенитета», — заявил он, сравнив ситуацию с бомбардировками Великобритании в годы Второй мировой войны.

«В Великобритании выработался особый дух после бомбардировок со стороны нацистской Германии. У нас такой же дух, потому что мы знаем, что на нас пошли войной во время переговоров, что было очень несправедливо», — указал дипломат.

Багаи добавил, что «незаконные атаки» вызвали ярость иранского населения и привели к падению уровня доверия между Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и Ираном. Он отметил, что в нынешних условиях у иранских властей практически отсутствует пространство для дипломатических маневров.

В то же время представитель МИД заявил, что Иран готов снизить уровень чистоты обогащенного урана до 3,67%, установленных в прежнем ядерном соглашении, при условии достижения общей договоренности, сохраняющей право Ирана обогащать уран внутри страны. При этом он задался вопросом, почему США так стремятся лишить Тегеран права на обогащение, если, как утверждает Трамп, способность Ирана осуществлять такой процесс уже была уничтожена совместными американо-израильскими ударами.

