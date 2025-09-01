USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя

наш комментарий
Фархад Мамедов, автор haqqin.az
1 сентября 2025, 23:54

В рамках саммита ШОС в КНР Пакистан и Армения подписали протокол об установлении дипломатических отношений. В результате осталась в прошлом уникальная ситуация, при которой Пакистан в течение 34 лет после распада СССР оставался единственной страной в мире, отказывавшейся признавать Республику Армения государством.

Изменение позиции Исламабада стало прямым отражением новой геополитической реальности на Южном Кавказе.

Как известно, на протяжении десятилетий Пакистан оставался неизменным союзником Азербайджана, а его непризнание Армении было принципиальным шагом, связанным с фактом оккупации Карабаха.

Нет сомнений, что решение Исламабада об установлении дипломатических отношений было согласовано с Баку

Турция, также верный союзник Баку, признала независимость Армении еще в 1991 году, но в условиях армянской агрессии против Азербайджана закрыла границы и так и не установила дипломатических отношений. Пакистан же пошел еще дальше, принципиально отказываясь признавать сам факт существования армянского государства.

Историческая коррекция данной позиции произошла после августовского саммита в Белом доме, когда при участии президента США Дональда Трампа была достигнута договоренность о завершении конфликта между Азербайджаном и Арменией и открыта перспектива подписания итогового мирного соглашения. Именно после объявления об окончании конфликта Пакистан получил политическую возможность признать Армению и установить с ней дипломатические отношения.

Нет сомнений, что данный шаг Исламабада был согласован с Баку. Углубляющееся стратегическое партнерство Азербайджана и Пакистана исключает вероятность того, что Исламабад мог действовать вразрез с интересами своего союзника. Но сегодня у Азербайджана нет оснований возражать против нормализации: страна восстановила свою территориальную целостность, обеспечила суверенитет над Карабахом и на собственных условиях вышла на финишную прямую мирного процесса.

Пакистан, используя благоприятный фон вашингтонского саммита, решил выйти на дипломатический уровень с Арменией

Нынешняя ситуация — прямое следствие изменений, произошедших после Второй Карабахской войны. Появление на Южном Кавказе нового фактора в лице Индии стало вызовом для традиционной оси Азербайджан – Турция – Пакистан. Официальный Нью-Дели, опасаясь усиления этой коалиции, использовал вакуум, оставшийся после ослабления позиций России в Армении, и превратился в главного поставщика оружия Еревану. После чего Южный Кавказ стал ареной не только регионального, но и глобального соперничества, в рамках которого Индия противостоит связке Азербайджан – Турция – Пакистан, а Китай одновременно усиливает свои позиции и в Центральной Азии, и на Южном Кавказе, выстраивая партнерства и с Баку, и с Ереваном.

В этих условиях Пакистан, используя благоприятный фон вашингтонского саммита, решил выйти на дипломатический уровень с Арменией. Этот шаг носит не только символический, но и, прежде всего, прагматический характер, поскольку открывает перед Исламабадом возможности активнее участвовать в региональных процессах и укреплять свое присутствие в новой архитектуре безопасности.

Параллельно Турция готовится к собственной нормализации отношений с Арменией. Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Никола Пашиняна в рамках того же саммита ШОС подтвердила намерение сторон продвигаться к сближению. Анкара подчеркнула, что прогресс в мирном процессе между Баку и Ереваном создает условия и для турецко-армянского диалога.

Параллельно Турция готовится к собственной нормализации отношений с Арменией

Таким образом, мирный саммит в Белом доме стал ключевой точкой, позволившей открыть новую страницу в политике традиционных союзников Азербайджана. На наших глазах регион, десятилетиями считавшийся «задним двором» России, стремительно трансформируется: создаются новые линии союзов, укрепляются глобальные игроки, а прежние форматы уходят в прошлое.

В результате Южный Кавказ превратился в арену геополитической перекройки, в которой главным критерием становится не история старых конфликтов, а способность участников процесса адаптироваться к новому балансу сил.

