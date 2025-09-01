USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Трамп променял Белый дом на поле для гольфа

1 сентября 2025, 23:58 435

Американский лидер Дональд Трамп посещал поля для гольфа 66 из 225 дней (29,3%) с начала президентского срока. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«В общей сложности он посещал принадлежащие ему поля для гольфа 66 раз из 225 дней своего пребывания в должности. Это означает, что он играл в гольф на своих полях 29,3% дней с 20 января (день инаугурации Трампа – прим.)», — говорится в сообщении пресс-пула.

Как отмечают журналисты, в первый день осени Трамп находится в гольф-клубе в штате Вирджиния.

Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 773
Палестинцы в очереди за едой
Палестинцы в очереди за едой объектив haqqin.az
00:25 525
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий
1 сентября 2025, 23:54 1606
Венесуэла готовится к войне с Трампом
Венесуэла готовится к войне с Трампом объектив haqqin.az
00:18 601
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском все еще актуально
1 сентября 2025, 20:59 9218
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 3831
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
1 сентября 2025, 18:49 6769
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
1 сентября 2025, 18:33 4152
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
1 сентября 2025, 22:03 3231
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
1 сентября 2025, 21:09 1560
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
1 сентября 2025, 21:10 1734

