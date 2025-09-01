Трамп променял Белый дом на поле для гольфа

Американский лидер Дональд Трамп посещал поля для гольфа 66 из 225 дней (29,3%) с начала президентского срока. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«В общей сложности он посещал принадлежащие ему поля для гольфа 66 раз из 225 дней своего пребывания в должности. Это означает, что он играл в гольф на своих полях 29,3% дней с 20 января (день инаугурации Трампа – прим.)», — говорится в сообщении пресс-пула.

Как отмечают журналисты, в первый день осени Трамп находится в гольф-клубе в штате Вирджиния.