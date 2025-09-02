Британия готовит войска на случай их отправки в Украину

Великобритания проводит оценку боеготовности своих вооруженных сил на случай возможного развертывания в Украине в рамках гарантий безопасности после урегулирования войны. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Что касается вооруженных сил, то я провожу оценку уровня готовности и ускоряю [выделение необходимого] финансирования для подготовки к любому возможному развертыванию», — сказал министр, выступая в Палате общин британского парламента.

Хили подчеркнул, что Великобритания совместно с Францией продолжает разрабатывать концепцию военной миссии «коалиции желающих» в Украине. «200 военных планировщиков из более чем 30 стран помогли составить планы на случай прекращения огня, которые [подразумевают] защиту воздушного и морского пространства и обучение украинских войск», — добавил он.

Министр обороны отметил, что на текущей неделе вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню проведет встречу министров обороны «коалиции желающих» для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Кроме того, Хили анонсировал проведение на следующей неделе в Лондоне встречи с участием министров обороны Италии, Польши, Украины, Франции и Германии.