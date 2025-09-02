USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Британия готовит войска на случай их отправки в Украину

00:08 330

Великобритания проводит оценку боеготовности своих вооруженных сил на случай возможного развертывания в Украине в рамках гарантий безопасности после урегулирования войны. Об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили.

«Что касается вооруженных сил, то я провожу оценку уровня готовности и ускоряю [выделение необходимого] финансирования для подготовки к любому возможному развертыванию», — сказал министр, выступая в Палате общин британского парламента.

Хили подчеркнул, что Великобритания совместно с Францией продолжает разрабатывать концепцию военной миссии «коалиции желающих» в Украине. «200 военных планировщиков из более чем 30 стран помогли составить планы на случай прекращения огня, которые [подразумевают] защиту воздушного и морского пространства и обучение украинских войск», — добавил он.

Министр обороны отметил, что на текущей неделе вместе с министром вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню проведет встречу министров обороны «коалиции желающих» для обсуждения гарантий безопасности для Украины. Кроме того, Хили анонсировал проведение на следующей неделе в Лондоне встречи с участием министров обороны Италии, Польши, Украины, Франции и Германии.

Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 775
Палестинцы в очереди за едой
Палестинцы в очереди за едой объектив haqqin.az
00:25 525
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий
1 сентября 2025, 23:54 1608
Венесуэла готовится к войне с Трампом
Венесуэла готовится к войне с Трампом объектив haqqin.az
00:18 601
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском все еще актуально
1 сентября 2025, 20:59 9218
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 3832
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
1 сентября 2025, 18:49 6769
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
1 сентября 2025, 18:33 4152
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
1 сентября 2025, 22:03 3231
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
1 сентября 2025, 21:09 1561
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
1 сентября 2025, 21:10 1735

