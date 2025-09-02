Итак, на календаре уже сентябрь, а значит, миновало и 31 августа. Для остального мира эта дата ничем не примечательна, но для Грузии она имела особое значение: Европейский союз установил ее как крайний срок, к которому правительство «Грузинской мечты» должно было выполнить ряд условий, иначе безвизовый режим для граждан страны будет отменен. Эти условия нельзя назвать чрезмерными или радикальными: речь не идет о пересмотре итогов парламентских выборов 2024 года или о назначении новых. ЕС требует лишь то, что любая ответственная власть обязана предпринимать самостоятельно: освободить политических заключенных и отменить репрессивные законы, отштампованные «Мечтой» за последние полтора года. Среди них – закон об «иноагентах» и поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие четырехлетние сроки за повреждение камер наружного наблюдения. Этот закон – не мертвая норма, а реально применяемый инструмент репрессий. Несколько молодых людей, едва достигших двадцатилетнего возраста, были осуждены на четыре года за порчу камер стоимостью всего 200 долларов во время протестных акций. Европейские парламентарии искренне недоумевают: страна, где ущерб на такую сумму карается столь сурово, не может считаться полноценным партнером ЕС. В их логике сохранение безвиза с Грузией будет выглядеть столь же абсурдным, как введение безвиза с Венесуэлой или Ираном.

Тем не менее вопрос для Брюсселя не прост. Европейцы понимают, что удар по властям неизбежно станет ударом и по обществу, которое и без того настроено к «Мечте» критически. Кроме того, для отмены безвиза необходимо согласие как минимум 15 стран, и заранее предсказать исход голосования невозможно. Поэтому немедленных последствий 1 сентября не наступило: обсуждение вопроса ожидается в октябре, а возможное решение – ближе к декабрю. Здесь уместно задаться вопросом: почему сохранение безвизового режима столь важно для Грузии? Власти, предвидя угрозу его отмены, уже начали готовить общественное мнение. Их аргументы просты: «от нас требуют легализации гей-браков», «от нас требуют открыть второй фронт», «какая разница, будем брать визы – что изменится?» Первые два тезиса — это очевидная пропаганда, не имеющая ничего общего с реальностью, а вот третий заслуживает внимания. Премьер-министр утверждает: «Не будет безвиза, будем брать визы – какая разница». В это может поверить лишь человек, не помнящий, как сложно когда-то было получить визу в Европу: длинные очереди, огромные пакеты документов и постоянная неопределенность. Но даже это лишь часть картины. Если кто-то думает, что Грузия просто вернется в 2017 год, когда безвиз только вводился, то это ошибка. С тех пор изменилась не только политическая конъюнктура, но и отношение ЕС: отмена безвиза в 2025 году будет означать демонстративное признание враждебности грузинских властей. А визы, если их и будут выдавать, получат лишь единицы.

Правительство «Мечты» пытается принизить значение безвиза, сводя его исключительно к туристическим поездкам или обучению за границей. Но это лишь видимая часть. В реальности безвиз стал социально-экономической опорой страны. Огромное количество грузинских семей живет за счет денежных переводов из Европы, и именно безвиз сделал эти переводы массовыми и стабильными. Львиная доля поддержки власти, сформированной из социально уязвимых слоев, держится на тех самых переводах, которые обеспечивают их жены, дочери и матери, работающие за границей. Не менее важен и медицинский фактор: сотни тяжело больных граждан ежегодно получают убежище в странах ЕС и лечение за счет европейских налогоплательщиков. Эта практика, при всей своей абсурдности, спасает жизни, хотя грузинские власти параллельно обвиняют Европу во всех смертных грехах. Есть и еще одна категория «выгодоприобретателей» – криминальный мир. За последние годы большая его часть «мигрировала» в Германию, Грецию, Италию и Австрию, разгрузив внутреннюю ситуацию в Грузии. Для властей это оказалось удобной сделкой: преступность внутри страны снизилась, а бандиты зарабатывают в Европе.