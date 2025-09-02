Венесуэла готовится к войне с Трампом

Ла-Гуайра (Венесуэла). Граждане страны записываются в ряды вооруженных сил после призыва президента Николаса Мадуро к общенациональной кампании по набору новобранцев на фоне роста напряженности в отношениях с США
Мельбурн (Австралия). Задержание во время антииммиграционного марша
Киев (Украина). Родственники и друзья оплакивают двухлетнюю Анджелину и ее 24-летнюю мать, погибших в результате российских ударов
Газа (Палестина). Население покидает Газу
Джакарта (Индонезия). Беспорядки в Индонезии. Демонстранты требуют улучшения условий труда и повышения заработной платы, а также роспуска парламента
Ханой (Вьетнам). Ребенок в традиционной вьетнамской военной форме в ожидании репетиции военного парада в честь 80-летия Дня независимости
Чунцин (Китай). Жители деревни едут в город продавать свою продукцию