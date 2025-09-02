USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Палестинцы в очереди за едой

Газа (Палестина). Палестинцы стоят в очереди за едой в лагере беженцев Нусейрат

Сана (Йемен). Похороны Ахмеда Галеба ар-Рахави, премьер-министра правительства хуситов и других официальных лиц, погибших в результате израильского удара

Мазари-Дара (Афганистан). Сотрудники гражданской обороны и солдаты готовятся к эвакуации пострадавших от землетрясения, в результате которого погибли сотни людей и разрушены несколько деревень в провинции Кунар

Тегеран (Иран). Рекламный щит на площади Энгелаб с изображением ученых и ядерных центрифуг со словами: «Знание - сила, и иранский народ не откажется от религии и науки»

Мултан (Пакистан). Девочка пересекает затопленную территорию. 33 человека погибли и более 1,4 миллиона пострадали в провинции Пенджаб после того, как проливные муссонные дожди и сброс воды с плотин привели к выходу из берегов трех рек

Джакарта (Индонезия). Массовые протесты с требованием роспуска парламента

Москва (Россия). Президентский оркестр Буркина-Фасо выступает на церемонии закрытия Международного военно-музыкального фестиваля на Красной площади

Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 777
Палестинцы в очереди за едой
Палестинцы в очереди за едой объектив haqqin.az
00:25 528
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий
1 сентября 2025, 23:54 1612
Венесуэла готовится к войне с Трампом
Венесуэла готовится к войне с Трампом объектив haqqin.az
00:18 602
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском все еще актуально
1 сентября 2025, 20:59 9218
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 3834
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
1 сентября 2025, 18:49 6770
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
1 сентября 2025, 18:33 4154
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
1 сентября 2025, 22:03 3235
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
1 сентября 2025, 21:09 1561
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
1 сентября 2025, 21:10 1736

