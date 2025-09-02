Палестинцы в очереди за едой

Газа (Палестина). Палестинцы стоят в очереди за едой в лагере беженцев Нусейрат

Сана (Йемен). Похороны Ахмеда Галеба ар-Рахави, премьер-министра правительства хуситов и других официальных лиц, погибших в результате израильского удара

Мазари-Дара (Афганистан). Сотрудники гражданской обороны и солдаты готовятся к эвакуации пострадавших от землетрясения, в результате которого погибли сотни людей и разрушены несколько деревень в провинции Кунар

Тегеран (Иран). Рекламный щит на площади Энгелаб с изображением ученых и ядерных центрифуг со словами: «Знание - сила, и иранский народ не откажется от религии и науки»

Мултан (Пакистан). Девочка пересекает затопленную территорию. 33 человека погибли и более 1,4 миллиона пострадали в провинции Пенджаб после того, как проливные муссонные дожди и сброс воды с плотин привели к выходу из берегов трех рек

Джакарта (Индонезия). Массовые протесты с требованием роспуска парламента