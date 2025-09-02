USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) лидеры России, Китая и Индии продемонстрировали символическое единство, которое эксперты расценивают как сигнал Вашингтону. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

В центре внимания оказались кадры, на которых председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент России Владимир Путин обнимают друг друга. Этот жест единства прозвучал на фоне усилий администрации президента США Дональда Трампа сдержать Пекин, разорвать связи России с Китаем и отговорить Индию от покупки российской нефти.

По словам Майкла Фуллилава, исполнительного директора аналитического центра Lowy Institute, встреча может вызвать тревогу в западных столицах. «Мягкое обращение президента Трампа с Владимиром Путиным никак не отдалило Россию от Китая, — отметил он. — В то же время его жесткое обращение с Нарендрой Моди подталкивает Индию ближе к России и способствует потеплению ее отношений с Китаем».

Саммит ШОС с участием руководителей более 20 государств стартовал 31 августа в Тяньцзине (Северный Китай). По словам помощника министра иностранных дел КНР Лю Биня, это самый масштабный форум объединения за всю историю организации.

