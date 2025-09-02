Австрия отказалась от вступления в НАТО

Канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что политика нейтралитета страны не пересматривается, а вопрос о вступлении в НАТО не стоит на повестке дня. Интервью с ним опубликовано телеканалом ORF.

«Мы нейтральная страна, нейтралитет не ставится под сомнение, вступление в НАТО не является темой для обсуждения», — подчеркнул Штокер в ответ на просьбу прокомментировать слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева.

Тот ранее заявлял, что Россия приняла ответные меры на военные угрозы, связанные с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, и не станет делать исключений в случае присоединения Австрии к альянсу.