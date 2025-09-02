Масштабный лесной пожар в Турции

Один из самых масштабных лесных пожаров в Турции в этом году охватил провинцию Денизли на юге страны, огонь тушат 20 вертолетов и более двух тысяч человек, говорится в сообщении властей провинции.

Пожар бушует с 29 августа и разгорается сильнее из-за сильного ветра.

«Лесной пожар в районе Булдан тушат 20 вертолетов, 619 единиц техники и 2205 человек. Мощность пожара снижается, но тушение продолжается», — сообщает пресс-релиз.

В связи с пожаром эвакуированы жители 84 домов в двух деревнях, отметили власти.