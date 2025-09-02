Сирия впервые за 14 лет экспортировала нефть

Сирия в понедельник впервые за 14 лет официально экспортировала нефть — из порта Тартус было отправлено 600 тысяч баррелей сырой нефти в рамках соглашения с торговой компанией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновника сирийского энергетического ведомства.

Агентство отмечает, что до начала протестов против режима Башара Асада в 2010 году Сирия экспортировала около 380 тысяч баррелей нефти в день. Почти 14-летняя война разрушила экономику и инфраструктуру страны, включая нефтедобычу. После свержения Асада в декабре прошлого года новое правительство пообещало возродить сирийскую экономику.

Помощник директора Министерства энергетики Сирии по нефти и газу Рияд аль-Джубаси сообщил, что сырую нефть продали компании B Serve Energy, связанной с глобальной нефтетрейдинговой фирмой BB Energy. Нефть была добыта на нескольких месторождениях страны и отправлена танкером Nissos Christiana, уточнило министерство в письменном заявлении.

Большинство сирийских нефтяных месторождений расположено на северо-востоке страны, на территории, контролируемой курдскими властями. В феврале курдские власти начали поставки нефти центральному правительству в Дамаске, однако с тех пор отношения ухудшились из-за опасений по поводу инклюзивности и прав меньшинств.

После того как президент США Дональд Трамп в июне подписал указ о снятии американских санкций с Сирии, американские компании начали разрабатывать генеральный план по разведке и добыче сирийской нефти и газа. Ранее администрация Трампа также отменила санкции против нескольких российских компаний в рамках прекращения санкционной программы по Сирии. 1 июля 2025 года вступил в силу указ о полной отмене сирийских санкций.