США отправят Нацгвардию и бронетехнику в Чикаго

Американская администрация на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов Службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также подразделения Национальной гвардии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп ранее пообещал лично вмешаться в ситуацию в Чикаго, если местные власти не смогут навести порядок с преступностью.
Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер охарактеризовал действия администрации как «военное вторжение». Он также выразил мнение, что президент может преследовать и иные цели при возможном введении военных на территорию штата, включая попытки повлиять на проведение губернаторских выборов и выборов в Конгресс, запланированных на 2026 год.