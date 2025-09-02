USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

США отправят Нацгвардию и бронетехнику в Чикаго

01:52 330

Американская администрация на этой неделе начнет операцию по борьбе с мигрантами в Чикаго, направив туда бронетехнику, агентов Службы иммиграционного и таможенного надзора США (ICE), а также подразделения Национальной гвардии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Президент США Дональд Трамп ранее пообещал лично вмешаться в ситуацию в Чикаго, если местные власти не смогут навести порядок с преступностью.

Губернатор Иллинойса Дж. Б. Прицкер охарактеризовал действия администрации как «военное вторжение». Он также выразил мнение, что президент может преследовать и иные цели при возможном введении военных на территорию штата, включая попытки повлиять на проведение губернаторских выборов и выборов в Конгресс, запланированных на 2026 год.

Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 1587
Палестинцы в очереди за едой
Палестинцы в очереди за едой объектив haqqin.az
00:25 863
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий
1 сентября 2025, 23:54 2249
Венесуэла готовится к войне с Трампом
Венесуэла готовится к войне с Трампом объектив haqqin.az
00:18 998
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском все еще актуально
1 сентября 2025, 20:59 9336
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 4510
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
1 сентября 2025, 18:49 6948
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
1 сентября 2025, 18:33 4257
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
1 сентября 2025, 22:03 3525
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
1 сентября 2025, 21:09 1646
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
1 сентября 2025, 21:10 1867

ЭТО ВАЖНО

Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 1587
Палестинцы в очереди за едой
Палестинцы в очереди за едой объектив haqqin.az
00:25 863
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий
1 сентября 2025, 23:54 2249
Венесуэла готовится к войне с Трампом
Венесуэла готовится к войне с Трампом объектив haqqin.az
00:18 998
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском все еще актуально
1 сентября 2025, 20:59 9336
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 4510
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
1 сентября 2025, 18:49 6948
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
1 сентября 2025, 18:33 4257
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема
1 сентября 2025, 22:03 3525
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Фицо встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
1 сентября 2025, 21:09 1646
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция
1 сентября 2025, 21:10 1867
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться