USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Смертельный пожар в Масазыре: погибли двое

фото; заявление МЧС
08:08 2130

Ранним утром 2 сентября на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Масазыр Апшеронского района.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, по указанному адресу на место происшествия прибыли силы Государственной службы противопожарной охраны, Службы спасения особого риска и Сумгаитского регионального центра МЧС. Спустя некоторое время пожар был полностью потушен, пожарные не допустили его распространения на соседние дома.

По информации МЧС, огонь уничтожил горючие конструкции двухэтажного частного жилого дома (40 кв. м каждый этаж), а также кровлю примыкающего двухэтажного частного жилого дома (40 кв. м каждый этаж). При осмотре места пожара было обнаружено два тела. Соответствующие ведомства ведут расследование обстоятельств происшествия.

Золото рвет все рекорды
Золото рвет все рекорды
10:40 399
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
09:19 878
Трамп выступит с заявлением
Трамп выступит с заявлением
09:00 2774
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 6585
Палестинцы в очереди за едой
Палестинцы в очереди за едой объектив haqqin.az
00:25 2107
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий
1 сентября 2025, 23:54 6779
Венесуэла готовится к войне с Трампом
Венесуэла готовится к войне с Трампом объектив haqqin.az
00:18 2362
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском все еще актуально
1 сентября 2025, 20:59 10102
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 9073
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
1 сентября 2025, 18:49 8265
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
1 сентября 2025, 18:33 4956

ЭТО ВАЖНО

Золото рвет все рекорды
Золото рвет все рекорды
10:40 399
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
09:19 878
Трамп выступит с заявлением
Трамп выступит с заявлением
09:00 2774
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 6585
Палестинцы в очереди за едой
Палестинцы в очереди за едой объектив haqqin.az
00:25 2107
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий
1 сентября 2025, 23:54 6779
Венесуэла готовится к войне с Трампом
Венесуэла готовится к войне с Трампом объектив haqqin.az
00:18 2362
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском все еще актуально
1 сентября 2025, 20:59 10102
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 9073
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
1 сентября 2025, 18:49 8265
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
1 сентября 2025, 18:33 4956
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться