Смертельный пожар в Масазыре: погибли двое

Ранним утром 2 сентября на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в поселке Масазыр Апшеронского района.

Согласно сообщению пресс-службы МЧС, по указанному адресу на место происшествия прибыли силы Государственной службы противопожарной охраны, Службы спасения особого риска и Сумгаитского регионального центра МЧС. Спустя некоторое время пожар был полностью потушен, пожарные не допустили его распространения на соседние дома.

По информации МЧС, огонь уничтожил горючие конструкции двухэтажного частного жилого дома (40 кв. м каждый этаж), а также кровлю примыкающего двухэтажного частного жилого дома (40 кв. м каждый этаж). При осмотре места пожара было обнаружено два тела. Соответствующие ведомства ведут расследование обстоятельств происшествия.