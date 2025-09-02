USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Бельгия признает Палестину и введет санкции против Израиля

08:30 1112

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево объявил, что его страна присоединится к группе стран, которые признают Палестину на Генеральной Ассамблее ООН в этом месяце, и введет санкции против Израиля, информирует Politico.

Прево заявил, что санкции Бельгии будут «жесткими» и включать: запрет на импорт продуктов из незаконных поселений, пересмотр государственных закупок у израильских компаний, ограничение консульской помощи гражданам Бельгии, проживающим в таких поселениях. Кроме того, два израильских министра, несколько «жестоких поселенцев» и руководители ХАМАС будут объявлены «персонами нон грата» в Бельгии. Прево не уточнил фамилии чиновников, однако, по данным Politico, речь идет, вероятно, о министре национальной безопасности Итамаре Бен-Гвире и министре финансов Бецалеле Смотриче, которые уже находятся под санкциями Великобритании и других стран.

Максим Прево

«Речь идет не о санкциях против израильского народа, а о том, чтобы их правительство уважало международное и гуманитарное право и принимало меры, чтобы попытаться изменить ситуацию на местах», – сказал Прево.

«Он также выступил за то, чтобы ЕС приостановил действие Соглашения об ассоциации с Израилем. Европейская комиссия уже предлагала ограничить его положения по исследованиям и разработкам, поскольку Израиль нарушил обязательства в области прав человека. Однако инициатива до сих пор заблокирована из-за позиции Германии, которая выступает против таких шагов», – отмечается в публикации.

По словам министра, «мы решили голосовать на европейском уровне за меры по приостановке сотрудничества с Израилем».

Далее Прево подчеркнул, что «Палестина будет четко признана полноправным государством на международной арене», и этот шаг призван проложить путь к «решению конфликта на основе формулы двух государств».

Бельгийский министр отдельно подчеркнул, что окончательное юридическое оформление признания будет осуществлено королевским указом только после освобождения всех заложников и утраты ХАМАС контроля над управлением в Палестине. Одновременно Брюссель намерен усиливать борьбу с антисемитизмом и задействовать еврейские общины в процессе общественного диалога.

В июле президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Франция признает Палестину на заседании ООН, которое состоится с 9 по 23 сентября в Нью-Йорке, некоторые западные страны также заявили, что сделают то же самое.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее заявлял, что этот шаг подпитывает антисемитизм, «вознаграждает ужасный терроризм ХАМАС и наказывает его жертв».

Золото рвет все рекорды
Золото рвет все рекорды
10:40 400
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
09:19 878
Трамп выступит с заявлением
Трамп выступит с заявлением
09:00 2775
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 6587
Палестинцы в очереди за едой
Палестинцы в очереди за едой объектив haqqin.az
00:25 2107
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий
1 сентября 2025, 23:54 6780
Венесуэла готовится к войне с Трампом
Венесуэла готовится к войне с Трампом объектив haqqin.az
00:18 2362
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском все еще актуально
1 сентября 2025, 20:59 10102
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 9075
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
1 сентября 2025, 18:49 8266
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
1 сентября 2025, 18:33 4956

ЭТО ВАЖНО

Золото рвет все рекорды
Золото рвет все рекорды
10:40 400
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
09:19 878
Трамп выступит с заявлением
Трамп выступит с заявлением
09:00 2775
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 6587
Палестинцы в очереди за едой
Палестинцы в очереди за едой объектив haqqin.az
00:25 2107
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий
1 сентября 2025, 23:54 6780
Венесуэла готовится к войне с Трампом
Венесуэла готовится к войне с Трампом объектив haqqin.az
00:18 2362
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском все еще актуально
1 сентября 2025, 20:59 10102
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 9075
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
1 сентября 2025, 18:49 8266
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
1 сентября 2025, 18:33 4956
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться