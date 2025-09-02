USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России

В ночь на 2 сентября Украина в очередной раз оказалась под массированным ударом российских беспилотников. Атаке подвергся город Белая Церковь в Киевской области. Погиб один человек.

«Тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в гаражном кооперативе...» — написал глава областной военной администрации Николай Калашник в телеграм-канале. По его словам, в городе вспыхнули пожары на промышленных предприятиях и в торговых помещениях. В нескольких многоэтажных домах выбило стекла.

Также российские военные ударили по Сумам. По данным главы областной военной администрации Олега Григорова, беспилотники атаковали нежилые здания в Заречном районе города, возник сильный пожар. «Рядом расположен детский сад. К сожалению, есть раненые люди», — добавил исполняющий обязанности мэра Сум Артем Кобзарь. Как уточнил глава городской военной администрации Сергей Кривошеенко, среди пострадавших есть ребенок.

Кроме того, прошедшей ночью российские войска атаковали припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области. «Благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы», — отметили в Измаильской районной госадминистрации.

Вечером 1 сентября российские беспилотники ударили по городу Городня в Черниговской области. По данным главы областной военной администрации Вячеслава Чауса, ранения получили 14-летняя девочка и 50-летняя местная жительница. В Херсонской области в результате атаки дронов на село Белозерка погиб 73-летний мужчина.

