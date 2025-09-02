USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Китай и Россия строят «Силу Сибири-2»

10:02 701

Российская компания «Газпром» и китайская CNPC подписали «юридически обязывающий меморандум» о строительстве трубопровода «Сила Сибири-2» для поставок газа с месторождений Ямала в Китай, сообщил глава «Газпрома» Алексей Миллер 2 сентября.

Ожидается, что в рамках новой договоренности поставки будут осуществляться в течение 30 лет, объем — 50 миллиардов кубометров в год, сообщает Интерфакс.

Кроме того, стороны договорились увеличить поставки по трубопроводу «Сила Сибири» с 38 до 44 миллиардов кубометров в год и по «Восточному маршруту» с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.

Миллер объявил о достигнутых договоренностях после трехсторонних переговоров делегаций России, Китая и Монголии в Пекине.

Президент России Владимир Путин несколько лет обсуждал с лидером КНР Си Цзиньпином запуск «Силы Сибири-2» — трубопровода, который должен пройти от месторождений «Газпрома» на Ямале через Западную Сибирь и Монголию на северо-восток Китая. Переговоры о соглашении зашли в тупик, писала в июне 2024 года газета Financial Times. По ее сведениям, Китай просил цены на газ, близкие к внутренним российским ценам, которые субсидирует правительство, а также хотел закупать небольшой объем природного газа, поставляемый по «Силе Сибири-2». Китай вновь заинтересовался трубопроводом из-за войны между Израилем и Ираном в 2025 году, сообщала The Wall Street Journal.

