Украинские дроны попали в жилые дома в Ростове: есть пострадавшие

Пострадали четыре человека, в том числе ребенок, никто из них не получил серьезного вреда здоровью.

В ночь на 2 сентября украинские беспилотники атаковали Ростов-на-Дону. В ходе налета загорелись два многоэтажных жилых дома, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

В одной из квартир пострадавшего дома обнаружили неразорвавшийся снаряд, сообщил временно исполняющий обязанности мэра Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Из здания эвакуировали 320 жителей, которых разместили в школе. «В настоящее время заряд вынесен из дома силами саперов…» — написал Скрябин в телеграм-канале.

Согласно отчету Минобороны РФ, за прошедшую ночь над территорией Ростовской области было перехвачено и уничтожено 13 украинских беспилотников самолетного типа.

До этого Ростовская область подверглась атаке украинских дронов в ночь на 31 августа. Тогда, по данным Слюсаря, силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили восемь беспилотников. Власти региона сообщали об отсутствии разрушений и пострадавших. Ростов-на-Дону последний раз подвергался налету украинских дронов 14 августа. В ходе атаки один из дронов попал в жилой дом в центре города. Ранения получили 13 человек.