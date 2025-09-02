USD 1.7000
Обыски в офисе Ирины Влах

10:29 643

В офисе партии «Сердце Молдовы», возглавляемой экс-башканом Гагаузии Ириной Влах, проходят обыски, пишут молдавские СМИ.

Рано утром 2 сентября в здание офиса партии в Комрате (административный центр Гагаузской автономии) прибыл микроавтобус Центра по борьбе с коррупцией. Какие-либо детали пока неизвестны.

Ранее башкана Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы. По информации прокуратуры, Гуцул, работая секретарем в неконституционной партии «Шор», с 2019 по 2022 год систематически ввозила в Молдову деньги из России.

10:40 413
09:19 884
09:00 2787
00:52 6598
00:25 2109
1 сентября 2025, 23:54 6784
00:18 2364
1 сентября 2025, 20:59 10105
1 сентября 2025, 22:44 9078
1 сентября 2025, 18:49 8268
1 сентября 2025, 18:33 4956

