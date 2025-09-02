Обыски в офисе Ирины Влах

В офисе партии «Сердце Молдовы», возглавляемой экс-башканом Гагаузии Ириной Влах, проходят обыски, пишут молдавские СМИ.

Рано утром 2 сентября в здание офиса партии в Комрате (административный центр Гагаузской автономии) прибыл микроавтобус Центра по борьбе с коррупцией. Какие-либо детали пока неизвестны.

Ранее башкана Гагаузии Евгению Гуцул приговорили к семи годам тюрьмы. По информации прокуратуры, Гуцул, работая секретарем в неконституционной партии «Шор», с 2019 по 2022 год систематически ввозила в Молдову деньги из России.