Турция о ликвидации Минской группы

Турция приветствовала решение Совета министров ОБСЕ от 1 сентября 2025 года о ликвидации Минской группы и связанных с ней органов.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.
«Это историческое решение, достигнутое благодаря совместным усилиям двух стран, стало важным аспектом мирного процесса между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнули в МИД.
AGİT Minsk Grubu ve Bağlı Yapılarının Kapatılması Kararı Hk. https://t.co/jHRpCsZvJF pic.twitter.com/Sptdge9DyG— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) September 2, 2025