Турция о ликвидации Минской группы

Турция приветствовала решение Совета министров ОБСЕ от 1 сентября 2025 года о ликвидации Минской группы и связанных с ней органов.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Турции.

«Это историческое решение, достигнутое благодаря совместным усилиям двух стран, стало важным аспектом мирного процесса между Азербайджаном и Арменией», — подчеркнули в МИД.