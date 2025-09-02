Кельбаджарский район — один из самых живописных и богатых природными красотами уголков Азербайджана. Этот край привлекает не только величественными горными хребтами, но и редкими видами флоры и фауны, целебными минеральными источниками и кристально чистыми родниками. Эти места имеют особое значение как с экологической, так и с туристической точки зрения.

Более двадцати семи лет Кельбаджар находился под оккупацией и лишь в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден — благодаря решительной и мудрой политике президента Ильхама Алиева и доблести азербайджанской армии — без единого выстрела.

Сегодня в этих горах и лесах слышны не только звуки природы и ее тихий шепот, но и голоса людей, возвращающихся на родную землю. Кельбаджар вновь принимает своих жителей. Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке спецпредставительства президента Азербайджана в районе, в рамках Плана мероприятий I Государственной программы «Большого возвращения», подготовил видеоролик, демонстрирующий завораживающие пейзажи Кельбаджара, и представляет его без комментариев.