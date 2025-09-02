USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Завораживающие пейзажи Кельбаджара

10:38 403

Кельбаджарский район — один из самых живописных и богатых природными красотами уголков Азербайджана. Этот край привлекает не только величественными горными хребтами, но и редкими видами флоры и фауны, целебными минеральными источниками и кристально чистыми родниками. Эти места имеют особое значение как с экологической, так и с туристической точки зрения.

Более двадцати семи лет Кельбаджар находился под оккупацией и лишь в ходе 44-дневной Отечественной войны был освобожден — благодаря решительной и мудрой политике президента Ильхама Алиева и доблести азербайджанской армии — без единого выстрела.

Сегодня в этих горах и лесах слышны не только звуки природы и ее тихий шепот, но и голоса людей, возвращающихся на родную землю. Кельбаджар вновь принимает своих жителей. Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев при поддержке спецпредставительства президента Азербайджана в районе, в рамках Плана мероприятий I Государственной программы «Большого возвращения», подготовил видеоролик, демонстрирующий завораживающие пейзажи Кельбаджара, и представляет его без комментариев.

Золото рвет все рекорды
Золото рвет все рекорды
10:40 418
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
09:19 885
Трамп выступит с заявлением
Трамп выступит с заявлением
09:00 2791
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 6601
Палестинцы в очереди за едой
Палестинцы в очереди за едой объектив haqqin.az
00:25 2109
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя наш комментарий
1 сентября 2025, 23:54 6787
Венесуэла готовится к войне с Трампом
Венесуэла готовится к войне с Трампом объектив haqqin.az
00:18 2364
Украина освободила поселок под Покровском
Украина освободила поселок под Покровском все еще актуально
1 сентября 2025, 20:59 10105
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 9079
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла главная тема
1 сентября 2025, 18:49 8270
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль кипящий котел - Ближний Восток
1 сентября 2025, 18:33 4957

