Золото рвет все рекорды

Во вторник, 2 сентября, цены на золото повысились до исторического максимума. Предыдущий рекорд металл установил в апреле после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин.

Газета Financial Times пишет, что спотовая цена на золото выросла на 0,9%, до 3508,70 доллара за тройскую унцию, которая составляет примерно 31 грамм, в начале торгов в Азии, а затем снизилась до 3497 долларов.

По словам аналитиков, спрос на металл в слитках вырос, так как инвесторы рассматривают его как средство защиты от инфляции и общей макроэкономической неопределенности. Рост опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы США после того, как Трамп давил на председателя Джея Пауэлла и способствовал увольнению Лизы Кук, а также ожидания снижения ставок, способствовали последнему росту цен.

Приток средств в биржевые фонды, торгующие золотом, стал важным источником спроса, который поддержал цены, указали аналитики Goldman Sachs. Эксперты банка ожидают, что спотовые цены достигнут 4000 долларов за тройскую унцию к середине 2026 года.

По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году крупными покупателями были Индия, Китай, Турция и Польша.