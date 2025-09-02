USD 1.7000
EUR 1.9904
RUB 2.0972
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Золото рвет все рекорды

10:40 419

Во вторник, 2 сентября, цены на золото повысились до исторического максимума. Предыдущий рекорд металл установил в апреле после введения президентом США Дональдом Трампом пошлин.

Газета Financial Times пишет, что спотовая цена на золото выросла на 0,9%, до 3508,70 доллара за тройскую унцию, которая составляет примерно 31 грамм, в начале торгов в Азии, а затем снизилась до 3497 долларов.

По словам аналитиков, спрос на металл в слитках вырос, так как инвесторы рассматривают его как средство защиты от инфляции и общей макроэкономической неопределенности. Рост опасений по поводу независимости Федеральной резервной системы США после того, как Трамп давил на председателя Джея Пауэлла и способствовал увольнению Лизы Кук, а также ожидания снижения ставок, способствовали последнему росту цен.

Приток средств в биржевые фонды, торгующие золотом, стал важным источником спроса, который поддержал цены, указали аналитики Goldman Sachs. Эксперты банка ожидают, что спотовые цены достигнут 4000 долларов за тройскую унцию к середине 2026 года.

По данным Всемирного совета по золоту, в прошлом году крупными покупателями были Индия, Китай, Турция и Польша.

10:40 420
Киевская и Одесская области, Сумы под ударом России
09:19 886
Трамп выступит с заявлением
09:00 2792
Путин, Моди и Си Цзиньпин послали «мощный сигнал» США
00:52 6603
Палестинцы в очереди за едой
00:25 2109
Новый баланс сил на Южном Кавказе: у Эрдогана своя игра, а у Пакистана - своя
1 сентября 2025, 23:54 6787
Венесуэла готовится к войне с Трампом
00:18 2364
Украина освободила поселок под Покровском
1 сентября 2025, 20:59 10105
В Краснодаре арестовали Шахлара Новрузова
1 сентября 2025, 22:44 9079
Особенности русской охоты: Урсула чуть не погибла
1 сентября 2025, 18:49 8271
Йемен оплакивает «героев»… и идет на Израиль
1 сентября 2025, 18:33 4957

