Почти сотня отравлений за август в Баку

В августе в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра (КТМ) были доставлены 94 человека с различными признаками отравления.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, 30 пациентов пострадали от передозировки лекарств, 37 — от отравления уксусной кислотой, пятеро — от воздействия растворителей. Кроме того, зарегистрированы 13 случаев укусов змей, 7 аллергических реакций и два случая ботулизма.

По данным центра, четверо пострадавших скончались. Все летальные исходы связаны с отравлением уксусной кислотой.