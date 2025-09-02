USD 1.7000
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов?

Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов?

В Ханкенди на месте административного здания, долгие годы использовавшегося так называемым «министерством иностранных дел» сепаратистского режима, будет построено современное административное здание для Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщили в Госкомитете по градостроительству и архитектуре.

По информации ведомства, архитектурно-концептуальное решение и технические показатели нового административного здания, которое будет построено в центре города Ханкенди, разработаны в соответствии со стратегическими приоритетами развития Карабаха.

В здании разместится основной штаб Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона, который уже четыре года осуществляет градостроительную и строительную деятельность в Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зонах.

Новое трехэтажное здание Главного управления будет построено в современном архитектурном стиле с использованием экологически чистых строительных материалов, его общая площадь составит около 2 тыс. квадратных метров. Ожидается, что оно будет сдано в пользование в начале 2027 года. Здесь будут работать специалисты, непосредственно участвующие в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.

2 сентября в Ханкенди начался снос здания так называемого «министерства иностранных дел» демонтированного сепаратистского режима в Карабахе.

Как сообщает АзерТАдж, на месте демонтированного здания планируется построить современное трехэтажное административное здание для Карабахского регионального управления архитектуры и градостроительства при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре.

Концепция и технические параметры нового здания, как сообщается, разработаны в соответствии со стратегическими приоритетами развития региона. Ввод здания в эксплуатацию намечен на начало 2027 года.

Строительство осуществляется в рамках программы «Великое возвращение» в условиях полного восстановления территориальной целостности и государственного суверенитета Азербайджана, по замыслу властей оно должно способствовать укреплению системы государственного управления в Карабахе и стать символом «непоколебимой воли народа и силы государства».

