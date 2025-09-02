Что построят на месте здания «МИД» сепаратистов?

В Ханкенди на месте административного здания, долгие годы использовавшегося так называемым «министерством иностранных дел» сепаратистского режима, будет построено современное административное здание для Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона при Государственном комитете по градостроительству и архитектуре. Об этом сообщили в Госкомитете по градостроительству и архитектуре.

По информации ведомства, архитектурно-концептуальное решение и технические показатели нового административного здания, которое будет построено в центре города Ханкенди, разработаны в соответствии со стратегическими приоритетами развития Карабаха.

В здании разместится основной штаб Главного управления архитектуры и градостроительства Карабахского региона, который уже четыре года осуществляет градостроительную и строительную деятельность в Карабахской и Восточно-Зангезурской экономических зонах.

Новое трехэтажное здание Главного управления будет построено в современном архитектурном стиле с использованием экологически чистых строительных материалов, его общая площадь составит около 2 тыс. квадратных метров. Ожидается, что оно будет сдано в пользование в начале 2027 года. Здесь будут работать специалисты, непосредственно участвующие в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура.