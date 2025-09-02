USD 1.7000
EUR 1.9879
RUB 2.1122
Подписаться на уведомления
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС
Новость дня
Индия преградила Азербайджану путь в ШОС

Алиев встретился с главами китайских компаний

фото; обновлено 13:04
13:04 1668

2 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в китайском городе Тяньцзине с председателем компании China National Chemical Engineering (CNCEC) Мо Динци.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о сотрудничестве между Азербайджаном и компанией в сферах нефтехимической промышленности, нефтеперерабатывающей деятельности и производства нефтехимической продукции.

Председатель компании China National Chemical Engineering отметил, что в Азербайджане создан благоприятный инвестиционный климат.

В присутствии президента Азербайджана и председателя компании состоялся обмен рамочным соглашением, подписанным между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR) и Китайской национальной химической инженерно-строительной корпорацией Seven LTD. Документ предусматривает реализацию совместных проектов в Азербайджане и третьих странах.

* * * 12:00

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился 2 сентября в китайском Тяньцзине с исполнительным вице-президентом Powerchina Group Си Иньфэнем, информирует официальный сайт главы государства.

На встрече была отмечена успешная деятельность компании в Азербайджане, обсуждены вопросы сотрудничества в области зеленой энергии, охраны окружающей среды, управления водными ресурсами, очистки сточных вод, проектов в сфере электроэнергетики и зеленого водорода, строительства, производства оборудования.

Состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах строительства солнечных и ветряных электростанций, интеграции «умных энергетических систем» и подготовки местных специалистов.

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 588
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 696
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 627
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин видео
13:16 1420
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2047
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3585
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6278
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2651
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7985
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2821
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3583

ЭТО ВАЖНО

Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине
Путин предложил Словакии перекрыть газ Украине обновлено 14:08
14:08 588
Путин о нападении России на Европу
Путин о нападении России на Европу
13:48 696
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
Трамп: Израиль теряет поддержку, пора заканчивать войну
13:21 627
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин
Алиевы прибыли на поезде из Тяньцзиня в Пекин видео
13:16 1420
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
Битва за Донбасс: Россия перебрасывает элитные подразделения
12:35 2047
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов
В Ханкенди сносят здание «МИД» сепаратистов фото
11:25 3585
Слон дракону не партнер
Слон дракону не партнер главная тема; все еще актуально
1 сентября 2025, 22:03 6278
В России задержали десятки армянских грузовиков
В России задержали десятки армянских грузовиков
11:41 2651
Грузия кусает руку, которая ее кормит
Грузия кусает руку, которая ее кормит наша корреспонденция
00:06 7985
Война Трампа против городов: кто победит?
Война Трампа против городов: кто победит? наша корреспонденция; все еще актуально
1 сентября 2025, 21:10 2821
Янукович появился не просто так
Янукович появился не просто так считают в ISW
11:20 3583
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться